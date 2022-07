Montserrat Oliver habla del asesinato de su abuelo: un presidente ‘se enamoró de mi abuelita’

La presentadora de televisión Montserrat Oliver no conoció a su abuelo, lo mataron hace mucho tiempo. En una reciente entrevista de Yordi Rosado, la conductora y modelo mexicana habló sobre varios aspectos personales de su vida, incluso esa antigua historia que se relaciona con un expresidente de México.

Montserrat relató que su abuela enviudó a los 27 años: “Mi abuelo tenía un rancho en Nativitas por las afueras de la ciudad, era el papá de mi mamá. A mi abuelo lo mataron a balazos en ese rancho... Según la historia de la familia, se dice que le tenían envidia porque era español, ‘que mueran los gachupines’ y lo balacearon”.

Circularon varias historias sobre su muerte, una decía que él no quiso vender el rancho y por eso lo asesinaron.

Oliver, expuso que después escuchó otra versión: “Luego me enteré que un político, el que creo que era el presidente de México en aquel entonces, se enamoró de mi abuelita y que ella no le hacía caso porque estaba casada con mi abuelito, pero dicen que él lo mató.”

Dentro de la entrevista no detalló sobre la época de la que estaba hablando o sobre qué supuesto expresidente se involucró en el altercado contra su ancestro.

Detalló que después de la muerte de su abuelo varios de sus familiares cambiaron su nombre temporalmente para evitar otro supuesto altercado.

Su primer matrimonio

Oliver también dio detalles sobre las circunstancias de su primer matrimonio, el cual no era lo que esperaba.

Ella se caso a los 23 años con el hombre al que le dio su primer beso, debido a las enseñanzas de su familia conservadora; “le hice caso a lo que decía mi mamá y me casé con el primer hombre que me dio un beso.”

Sin embargo su matrimonio no duró mucho, ya que la modelo reveló que no se encontraba contenta del todo; “el era casto y fue un desastre, no pasó nada... yo me divorcié virgen.”

Montserrat actualmente tiene una relación con Yolanda Andrade.

Montserrat: su encuentro con una leona le costó un dedo

Montserrat Oliver ha tenido una larga carrera dentro de la televisión mexicana, en donde ha tenido varios reportajes dedicados a la vida silvestre, explicó que su pasión por los animales nació de repetir el sonido que hacían algunos y que desde muy joven le ha tenido cariño a los animales: “siempre me ido con los perros, a mi papá también le gustaban mucho.”

Oliver también destacó la vez que perdió parte de su dedo a causa de un felino.

“Esa vez no me atacó, yo fui hacer un reportaje de taxidermia. Estábamos en un zoológico en Pachuca en donde vi que una leona me coqueteaba.”

En ese momento se acercó al enorme felino y que comenzó a acariciarlo, pero llegó un momento en el que la leona cerró su hocico y se alejó: “dije ‘ay, me mordió‘ y vi cómo se comió parte de mi dedo.”

Afortunadamente la modelo no sufrió ningún tipo de complicación por la pérdida de su dedo, pero no logró recuperar la parte que fue mordida.