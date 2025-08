De la enfermería al modelaje: ¿Qué fue de Yanin Campos después de ‘MasterChef’?

Yanin Campos, exparticipante de MasterChef México, participó en dos temporadas, pero al salir del reality show se dedicó a diferentes proyectos, entre ellos la creación de contenido, actividades que realizó hasta su muerte el pasado 4 de agosto.

Yanin Campos murió tras un accidente automovilístico que ocasionó su hospitalización y posterior fallecimiento en un hospital en Chihuahua.

Antes de su llegada al reality show, trabajó como enfermera, además de ser conductora de TV de un programa que ella mismo catalogó como ‘amateur’, pero, ¿a qué se dedicó tras su salida?

Yanin Campos participó en dos temporadas de 'MasterChef México'. (Foto: Tv Azteca)

¿Qué hizo Yanin Campos tras ser eliminada de ‘MasterChef’?

Yanin Campos participó en MasterChef México por primera ocasión en 2018 en la cuarta temporada del concurso de cocina y aunque volvió para 2019, no tuvo una carrera en televisión, por lo que regresó a ejercer su profesión y a la par dedicarse a crear contenido en redes sociales.

“Me dedico a la enfermería, regresé a eso y trabajo en un hospital, me pasaron muchas cosas, colecciono historias en la vida, pero me enfoco más en mi profesión (...) Tenía 23 años cuando empiezo a estudiar enfermería, me salí de la carrera de Derecho, declaró para el canal de YouTube Cada quien su mundo, en 2022.

Además de dedicarse a la enfermería, Yanin Campos abrió una página de OnlyFans para crear contenido relacionado con el modelaje, pero al final terminó por dejarlo debido a los comentarios de algunos de sus seguidores.

“Me convencieron, me dijeron que lo intente porque era famosa y me conocían, aproveché mi momento y mis seguidores me lo pedían, pero ellos traían un concepto diferente al que yo quería mostrar, ahí empezaron los ataques contra mí”.

Otro tipo de contenido digital que compartió fue en su cuenta de YouTube, donde publicó algunos videoblogs, ‘chismes’ y comentarios de temas polémicos de MasterChef, entre otros temas, pero el canal fue dado de baja por problemas con los derechos y por reportes en su contra, explicó la exparticipante de MasterChef que murió a los 38 años.

“Tuve un canal, cuando lo abrí no monetizaba, pero en un solo día conseguí los seguidores, en un mes llegué a 50 mil (...) después ya no lo pude recuperar y ahí se terminó todo, parece como un sueño cuando lo pienso”, dijo para la cuenta MastermenMx en 2023.

Creó contenido para sus diferentes redes sociales e incursionó en TikTok, donde juntó más de 100 mil seguidores, el último video lo publicó el día que tuvo su accidente, es decir, el sábado 2 de agosto.

¿Cómo fue el paso de Yanin Campos por ‘MasterChef’?

Yanin Campos llegó a MasterChef en 2018 y en la temporada fue eliminada en el programa 16, lo que le otorgó el sexto lugar en la competencia.

Campos fue invitada para la edición La revancha, donde compartió la cocina con Doña Clarita, pero en esta ocasión su desempeño no le bastó para avanzar y se quedó con el lugar 11.

Durante su participación se generó una polémica relacionada con uno de sus platillos acompañados de unos frijoles refritos, los cuales supuestamente ella no supo preparar.

“Esos frijoles siempre serán mi cruz, a la fecha me dicen en redes que no los sé preparar, todo fue porque los jueces de MasterChef me dijeron que se sentían trocitos, entonces esos son machacados", contó para La única Radio, entrevista publicada en YouTube en 2024.

¿Qué sabemos del accidente por el que murió Yanin Campos?

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la exparticipante de MasterChef conducía su camioneta en la avenida Periférico R. Almada en Chihuahua, cuando chocó contra un vehículo estacionado el pasado 2 de agosto.

Así quedó la camioneta de Yanin Campos, donde la exparticipante de 'MasterChef' se accidentó (Foto: SSPE Chihuahua).

Las autoridades investigan las causas del accidente para determinar si fue por distracción, problemas con el auto o exceso de velocidad.

Ella fue trasladada a un hospital donde fue internada de emergencia, pero las heridas ocasionaron su fallecimiento el 4 de agosto.