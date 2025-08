La misteriosa muerte de Song Young-kyu a los 55 años: Esto sabemos del actor encontrado sin vida en su auto

Este lunes 4 de agosto se confirmó la muerte del actor surcoreano Song Young-kyu, conocido por su participación en la serie k-drama La próxima apuesta. Las autoridades de Seúl, capital de Corea del Sur, informaron del fallecimiento a sus 55 años.

La noticia desató una fuerte reacción pública y reabrió el debate sobre la presión extrema que enfrentan las celebridades en Corea del Sur, acompañada por gran acoso y escrutinio.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Song Young-kyu?

El cuerpo del actor fue encontrado el lunes 4 de agosto por un conocido, dentro de su automóvil estacionado en un complejo residencial de Yongin. La policía confirmó que no se hallaron señales de violencia ni carta de despedida, aunque abrió una investigación para esclarecer las causas del fallecimiento del actor de k-dramas.

El caso recordó de inmediato la muerte del también actor Lee Sun-kyun, quien fue hallado sin vida en su vehículo en 2023, en medio de un escándalo mediático e investigación de la policía por presunto consumo de drogas.

El escándalo por conducir ebrio que marcó sus últimos días

El pasado 19 de junio, Song Young-kyu fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol. Este incidente provocó su despido inmediato de varios proyectos, entre ellos los dramas The Winning Try (SBS), I Shopping (ENA) y la obra teatral Shakespeare in Love.

La presión mediática y el escarnio público se intensificaron en los días siguientes, lo que afectó de manera notable su imagen y continuidad laboral en la industria del entretenimiento surcoreano.

A pesar de ello, el actor aún formaba parte de las producciones Try y Eye Shopping. Las productoras de ambas expresaron sus condolencias tras su fallecimiento y anunciaron que continuarían con las emisiones previstas, ya que una de ellas había sido completamente grabada y la otra requeriría una edición mínima.

¿Por qué se habla de la presión mediática a las figuras públicas en Corea del Sur?

Este tipo de reacciones no fueron aisladas. En Corea del Sur, las figuras públicas enfrentan expectativas sociales extremadamente altas y una cobertura mediática implacable. Este entorno ha sido señalado como un factor determinante en la salud mental de muchas celebridades.

En los últimos años, se han registrado varios casos similares. Celebridades como Moon Bin (ASTRO), Yoo Joo-eun y Kim Sae-ron perdieron la vida o sufrieron crisis graves tras ser víctimas de ciberacoso, escándalos o intensa presión social.

¿Quién fue Song Young-kyu?

Song Young-kyu nació el 18 de abril de 1970 y debutó en los escenarios en 1994 con el musical infantil Wizard Mureul. Desde entonces, participó en más de 50 producciones teatrales, cinematográficas y televisivas, con lo que consolidó una trayectoria sólida y respetada durante más de tres décadas.

Gracias a su versatilidad y presencia constante en el escenario y la pantalla, se convirtió en una figura reconocida dentro y fuera de Corea del Sur, especialmente tras el auge de la ola coreana.

Los papeles más recordados de Song Young-kyu

La carrera de Song Young-kyu combinó éxitos locales y también importantes proyectos internacionales. Entre sus trabajos más destacados se encuentran: