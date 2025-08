Gerardo Ortiz ‘cantó’ para el FBI en caso de Ángel del Villar: Esto sabemos de su acuerdo

El cantante californiano Gerardo Ortiz se declaró culpable de vínculos con el narcotráfico, en un complejo proceso en Estados Unidos que enfrenta en libertad gracias a una fianza. Al parecer, el músico tiene un sólido acuerdo que le evitaría la prisión.

Gerardo Ortiz, quien menciona en canciones a narcotraficantes como Dámaso López Serrano (’El Mini Lic’), ‘El Mayo’ Zambada, Manuel Fidel Torres Félix (‘El M1′), Luis Valerio Palma Salazar y Ricardo Ruiz Velasco ‘El Doble R’, ha sido una pieza clave en el caso judicial contra José Ángel del Villar, CEO de Del Records.

El pasado marzo, Ángel del Villar fue declarado culpable de 11 cargos, entre los que destacan violar la Ley Kingpin, la cual prohíbe a estadounidenses hacer negocios con narcotraficantes; conspiración para realizar transacciones con un narco; y hacer millonarios negocios ilícitos.

Gerardo Ortiz fue testigo en el caso contra Ángel del Villar. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

El papel de Gerardo Ortiz en caso vs. José Ángel del Villar

Ángel del Villar se negó a cooperar con el gobierno de Estados Unidos y tras su fallo de culpabilidad declaró: “Prefiero mil veces estar sentado en una reja, en mi casa… que estar como informante del gobierno. Yo quería venir al juicio, yo sí vine a confrontar esto. No me senté a negociar o a firmar para no confrontar las consecuencias”.

En tanto, Ortiz no solo aceptó su culpabilidad en la realización de transacciones con una entidad ligada al crimen organizado y de participar en shows relacionados con el CJNG, gestionados por Del Records, también colaboró con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en el caso de Del Villar.

Citado por Rolling Stones, en una audiencia del juicio el fiscal externó anteriormente: “Escucharán al propio Gerardo Ortiz. Les dirá que ahora coopera con los investigadores del caso y espera que su cooperación se tenga en cuenta al momento de su sentencia".

En tanto, su abogado Mark J. Werksman afirmó al salir de la corte: “El Sr. Ortiz es testigo en este juicio y ha declarado verazmente sobre sus presentaciones en conciertos en México pactados por promotores con los que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha prohibido a los estadounidenses hacer negocios”.

Según el fiscal Alexander Schwab, Ortiz pagó una fianza de 10 mil dólares (alrededor de 200 mil pesos mexicanos) y se comprometió a colaborar con las autoridades.

El periodista Ángel Hernández, de Milenio, tuvo acceso al expediente y afirma que Gerardo Ortiz está tan confiado en que no pisará la cárcel, que tiene agendado un concierto en Texas cuatro días después de su audiencia de sentencia en una corte federal de Los Ángeles.

A su parecer, ya no podría regresar a México por el riesgo que representa para su seguridad, como ejemplo, su exmánager Jesús Pérez Alvear fue asesinado en Polanco (CDMX) a finales de 2024 (él también fue señalado de lavar dinero para el CJNG y fue vinculado con Del Villar).

Gerardo Ortiz nació en California y ha cantado varios narcocorridos. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

En Milenio TV, Hernández explicó que todo apunta a que Ortiz logró asegurar un acuerdo anticipado en cuanto estuvo en la mira de las autoridades.

El músico fue representado por el bufete de abogados Workman and Jackson, especialista en lograr acuerdos con el gobierno estadounidense que ha representado a figuras de alto perfil como Nasón Joaquín García y Kevin Spacey.

Según el expediente, Ortiz asegura que fue víctima del exproductor musical, quien supuestamente lo presionó para hacer conciertos en los cuales el FBI le advirtió que no participara por vínculos con células criminales.

¿Cuándo dan sentencia a José Ángel del Villar y Gerardo Ortiz?

La audiencia de José Ángel del Villar está programada para el 15 de agosto de 2025, en la corte federal de Los Ángeles. La fiscalía ha solicitado una condena de 78 meses de prisión (seis años y medio) y una multa de 300 mil dólares, destacando su negativa a asumir responsabilidad y su papel como líder de una red criminal.

En contraste, el caso de Ortiz avanza con mayor suavidad. Su propia sentencia fue fijada para el 19 de noviembre de 2025 y ya tiene programado un concierto para el 23 de noviembre en la Payne Arena, en Hidalgo, Texas.