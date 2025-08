¿Qué pasó con Wendy Guevara, de ‘LCDLFM’? ‘Ya hablé con mis jefes, pensé que me iban a regañar’

Wendy Guevara, ganadora de La Casa de los Famosos México 2023, fue víctima de violencia sexual digital por la filtración de un video en redes sociales.

Este domingo, durante una transmisión en vivo previa a la gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2025, donde ahora es conductora, la creadora de contenido comentó el tema de la vulneración a su privacidad y afirmó que inmediatamente lo habló con sus jefes.

Wendy Guevara explica que vivió violencia sexual digital

Wendy Guevara, famosa por el clip viral de ‘Las Perdidas’, explicó mientras se arreglaba en su transmisión que durante una madrugada un video de carácter íntimo fue publicado en su cuenta de Instagram.

Wendy Guevara y Ricardo Margaleff son conductores en La Casa de los Famosos México 2025. (Foto: Cuartoscuro.com) (Edgar Negrete Lira)

Todo apunta a que el acceso fue posible debido al robo reciente de su celular, lo que permitió a terceros ingresar a su perfil y divulgar el material sin su consentimiento. Aunque el clip fue eliminado rápidamente, ya había sido replicado y compartido por otros usuarios.

"Se metieron a mi Instagram y desde ahí lo subieron“, explicó Wendy, quien ya había comentado previamente su preocupación por un posible hackeo. Su equipo técnico ya modificó contraseñas y detectó accesos extraños desde perfiles desconocidos.

La influencer afirmó que las personas adultas tienen vida sexual, pero solo la privacidad de algunos es vulnerada: “Yo qué más puedo hacer, es algo que hacemos todos, pero a muy pocos nos violan la privacidad”.

En su transmisión, ella comparó su caso con el de otras figuras públicas como Kim Kardashian, Paris Hilton, Gabriel Soto y David Zepeda, que han enfrentado situaciones similares: “Si a la Kim Kardashian le pasó, ¿qué me puedo esperar yo, que soy una simple mortal?“.

Wendy Guevara es una de las personalidades favoritas de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Cuartoscuro.com). (Rogelio Morales Ponce)

La presentadora de LCDLFM contó que habló el tema en el trabajo: “Hablé con mis jefes de aquí de la chamba y todo. Yo pensé que me iban a regañar o algo y me dijeron: ‘No eres la primera que te ha pasado, no te sientas protagonista’“. Además, ella explicó que no tiene intención “desgastarse denunciando”.

Su caso podría tener consecuencias bajo la Ley Olimpia, una legislación vigente en México que penaliza la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, castiga con prisión de tres a seis años y multas económicas a quienes incurran en este delito.

“Sé que hay gente que va a hablar, pero prefiero seguir con lo mío (...) Yo no me voy a desgastar mi mente. Yo lo que me gusta y hacer es trabajar porque es de donde como y pues ni modo, así es esto. Si fuera millonaria yo y fuera rica, pues miren, me anduviera aquí trabajando”, agregó.

Marie Claire Harp respalda a Wendy Guevara

Marie Claire Harp, conductora de contenido digital de La Casa de los Famosos México, también abordó el tema en una transmisión y defendió a su colega: “Ella nunca les ha pedido nada a nadie, y en este momento les digo, es muy complicado. Ella sí la toma a broma, pero para su círculo, para sus amistades, su familia, sabemos que es un tema importante”.

Además, pidió al público su apoyo para Wendy: “Necesitamos que ustedes se unan así como lo hicieron en algún momento para que todo esto sea lo menos doloroso posible. Cuando aparezca, reportarlo, no pregunten, no le recuerden. A las grandes de Hollywood, del mundo entero, les ha sucedido y ahí están”.