Marie Claire Harp, novia de José Manuel Figueroa, se disculpa por transmitir funeral de Julián Figueroa

La conductora Marie Claire Harp, novia de José Manuel Figueroa, se disculpó luego de una transmisión en vivo que hizo durante el funeral de Julián Figueroa, lo que despertó críticas ya que la familia del cantante buscaba se desarrollara en privado en la casa de Maribel Guardia, con quien asegura no tuvo problemas.

“Me sentí súper mal cuando vi cómo tergiversaron todo. Como colegas ustedes saben que no fue con dolo, no fue con malicia. A los fanáticos de Maribel que de pronto se sintieron aludidos o se sintieron ofendidos, perdón, no fue con esa tónica”, dijo en De Primera Mano.

Asimismo, aseguró que forma parte de un programa de música regional mexicana que le hizo un homenaje al hijo de Joan Sebastian, a quien afirmó que conoció antes que a José Manuel y resaltó que tuvieron una amistad.

“Yo me quedo con el abrazo enorme que me regaló Maribel y que nos dijimos que qué lástima habernos conocido en estas circunstancias. Yo me quedo con estar bien con la familia de Maribel y para mí eso me calma”, contó al argumentar que en ningún momento buscó una exclusiva.

José Manuel Figueroa ‘no asimila’ muerte de Julián Figueroa

El interprete José Manuel Figueroa contó que se ha mantenido alejado de las redes sociales por salud mental ya que se encuentra en un periodo de luto tras la muerte de su hermano.

“Todavía no lo asimilo, todavía me pregunto por qué, cómo y ‘si hubiera’, qué se pudo haber hecho, qué no, qué sí. Es parte del proceso de los que quedamos vivos (...) Es doloroso, la vida continúa. Duele y hay que aprender a vivir sin él, eso es lo más difícil, lo más duro. No sé si se pueda encontrar resignación, definitivamente creo que hay que abrazarse más a los recuerdos”, refirió.