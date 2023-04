Julián y José Manuel Figueroa: Así fue la relación entre los hijos de Joan Sebastian

Tras enterarse de la muerte de Julián Figueroa, José Manuel Figueroa asistió a su funeral para darle el pésame a Maribel Guardia y aseguró que hace una semana fue la última vez que se comunicó con su hermano, con quien se distanció tras la muerte de su padre Joan Sebastian.

De lo que hablaron en aquella llamada fue el festejo de natalicio del ‘Rey del Jaripeo’ que organizó hace unos días quien asegura que le extendió la invitación a Julián, pero lo rechazó porque quería hacer algo más privado.

Cuestionado sobre su relación, que se quebrantó hace algunos años, el cantante respondió: “Hace mucho tiempo, como cualquier familia. La relación entre él y yo ya estaba bastante bien”, contó a medios como Sale el Sol.

¿Cómo era la relación de Julián Figueroa y su hermano José Manuel Figueroa?

Cuando el intérprete de ‘Tatuajes’ vivía, intentó forjar una cercana relación entre sus hijos, pero cuando murió se fueron alejando y protagonizaron disputas, la mayor parte por la herencia. Sin embargo, algo que le dolió al también actor fue que José Manuel se refiriera a él como “hermanastro”.

Ese trato frío es nuevo, pues argumentó que antes se llevaban de otra forma, pero que su hermano mayor cambió. Es por ello que se cuestionó por qué al ‘Burro’ ‘Van Rankin sí se refería con ese lazo: “¿él es su hermano y nosotros no?”, le dijo a Ventaneando.

“Puede que él no me considere un hermano a mí, yo a él sí lo considero un hermano entonces siempre que él necesite algo de mí yo voy a estar ahí, siempre le voy a desear lo mejor, pero ya no se me antoja tener un acercamiento”.

José Manuel hizo algunas declaraciones sobre Maribel en el cine de ficheras, algo que no le habría gustado al cantante que argumentó que trató de acercarse a él, pero “cuando alguien te quiere se nota y cuando alguien no te quiere se nota más”.

En una reunión con los medios de comunicación aseguró que pese a sus diferencias han llorado juntos. “Hipócritas no somos porque cuando en persona nos hemos tenido que decir nuestras cosas nos las hemos dicho y cuando nos hemos tenido que abrazar nos hemos abrazado (...) No es secreto que no soy el mejor amigo de José Manuel, pero es una persona a quien quiero”.