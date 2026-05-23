La SEP no, pero el INE sí: Consejeros se dan home office por 42 días; estas son las razones

INE trabajará desde casa durante 42 días por el Mundial 2026 en CDMX. (Cuartoscuro)

El personal del Instituto Nacional Electoral (INE) trabajará bajo la modalidad de home office durante un mes y medio, confirmó Claudia Arlet Espino, secretaria ejecutiva del órgano electoral.

La medida responde a los “retos de movilidad, tránsito y servicio” que traerá el Mundial 2026 en la capital del país, situación que el gobierno capitalino promueve desde principios de mayo para evitar mayor congestión vehicular.

“Se implementará temporalmente un esquema de trabajo remoto para parte del personal que labora en oficinas centrales y algunas áreas del centro del país”, señaló en un video previamente grabado y difundido en las redes sociales oficiales del INE.

Las autoridades electorales justificaron el home office como una forma de contribuir a facilitar la movilidad y “apoyar a que un evento de esta magnitud se desarrolle de la mejor manera posible”.

¿Cuándo inicia el home office en el INE?

Espino adelantó que el esquema de trabajo remoto iniciará el 1 de junio y concluirá el 12 de julio.

La medida no aplicará de manera total en los módulos de atención ciudadana, por lo que las personas todavía podrán realizar trámites como la renovación de la credencial para votar.

También subrayó que la estrategia “no significa detener actividades”. Recordó que en los próximos meses iniciarán los preparativos para la elección de 2027.

¿Quiénes podrían sumarse al home office como el INE?

El Gobierno de la Ciudad de México insistió en varias ocasiones al sector privado para adoptar el home office durante el Mundial 2026 o, al menos, en los días de partido.

Hasta ahora, las empresas no confirmaron la implementación de trabajo remoto en caso de que resulte posible. Únicamente el día del partido inaugural del Mundial 2026, el 11 de junio, entre México y Sudáfrica, podría declararse feriado.

En paralelo, todavía no existe claridad sobre si dependencias del Gobierno de la CDMX propondrán este esquema en sus oficinas para reducir la cantidad de vehículos en circulación.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) intentó disminuir el impacto en las actividades cotidianas; por ello anunció el adelanto del cierre del ciclo escolar 2025-2026, pero después se descartó.

Padres de familia y organizaciones rechazaron el cambio, debido a que extendería hasta tres meses el periodo vacacional sin considerar el rezago educativo de los estudiantes, el aumento de gastos y las complicaciones que provocaría en la rutina familiar.

En tanto, quedó abierta la posibilidad de que los estados decidan no adelantar el fin de clases o modificar la modalidad escolar con el objetivo de reducir el estrés vial en las ciudades sede.