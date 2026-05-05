Alejandro Moreno revela que el PRI denunciará a Morena para quitarle su registro ante el INE

El PRI aseguró que 'no quitará el dedo del renglón' en sus acusaciones contra Morena.

El dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, reveló que denunciará a Morena para que sea considerado como un ‘narcopartido’ y así pierda su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Nosotros anunciamos y presentaremos una denuncia ante el INE para que a Morena se le considere como un narcopartido y se le quite el registro. También habrá denuncias internacionales sobre el mismo tema”, dijo Alejandro Morena en entrevista con Azucena Uresti.

‘Alito’ Moreno destacó las acusaciones de Estados Unidos en contra del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y recordó que el partido tricolor lo denunció desde 2021 por la forma en la que se realizaron las elecciones en el estado.

“Lo pongo aquí porque hay una imputación clara, abierta a la que se le tiene que dar seguimiento. Denunciamos la tragedia, el hostigamiento y el terror que se vivió en la elección de 2021”, dijo el líder del PRI.

PRI retomará denuncia por ‘narcoelecciones’ de 2021 en Sinaloa

El presidente del PRI destacó la acusación de EU contra Rubén Rocha al identificarlo como ‘narcopolítico’ que operó así las elecciones de 2021 para obtener la victoria.

Alejandro Moreno recordó que los señalamientos ‘salpican’ a todo el gobierno de Sinaloa al estar relacionados secretarios de Gobierno, Seguridad, Finanzas y alcaldes del estado.

“EU dice que así operaron para ganar la elección y quien llevaba el tribunal electoral para avalar esa elección era la hermana del actual senador, Enrique Inzunza. Entonces fue un contubernio total, pero después de lo que hicimos en 2021 se hizo una relatoría de los hechos ocurridos y el entonces presidente dijo que denunciábamos en EU y no en México”, recordó el líder priista.

Moreno resaltó que retomarán la denuncia hecha en julio ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Andrés Manuel López Obrador, Andy López Beltrán, Mario Delgado y al gobernador Rubén Rocha Moya, Américo Villarreal y Marina del Pilar Ávila.

‘Morena se apoderó de las autoridades para no ser investigado’

Al ser cuestionado sobre por qué pasaron cinco años para que se retomara el tema de las elecciones de 2021, Alejandro Moreno dijo que la razón es porque Morena se apoderó de las autoridades para no ser investigados.

“La acusación en EU es gravísima porque dicen que hubo secuestros, asesinatos en Sinaloa. Morena se apoderó del Poder Judicial y de todos los órganos autónomos. Es impunidad, no soberanía”, agregó el presidente del PRI.

Alejandro Moreno recordó los secuestros a sus candidatos y militantes para ‘meterles miedo’ y que ya no participaran en la elección.

‘Alito’ Moreno enfatizó en que se entregue a Rubén Rocha Moya y también se analice la situación de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, porque hay distintos mandatarios estatales que están relacionados con temas similares.