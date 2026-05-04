‘Blindan’ Sinaloa tras licencia de Rubén Rocha: ¿Cómo son los operativos Sable, Chipahua y Alacrán?

El secretario de Marina, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, informó que las Fuerzas Armadas desplegaron un total de mil 628 elementos y 179 vehículos en Sinaloa, distribuidos estratégicamente en distintas zonas del estado, después de que Rubén Rocha Moya solicitara licencia temporal.

Este despliegue se articula en tres componentes principales. El primero corresponde a una operación Sable, que consiste en acciones regulares de vigilancia y apoyo a las autoridades locales con el objetivo de reducir los índices de violencia.

El segundo componente es la Operación Chipahua, una estrategia especial ejecutada por unidades de élite enfocada en la captura y neutralización de objetivos prioritarios generadores de violencia.

Por último, la Fuerza de Tarea Alacrán está orientada a la detección e inhabilitación de laboratorios clandestinos y campamentos utilizados por grupos delictivos.

En el ámbito urbano, las autoridades implementaron la Operación Baluarte, principalmente en Mazatlán. Esta estrategia busca mantener una presencia permanente, mejorar los tiempos de respuesta y fortalecer las labores de inteligencia.

El modelo también contempla la instalación de puestos navales de seguridad, vigilancia con drones y detecciones oportunas. Además, se ha reforzado la movilidad operativa con motocicletas y personal a bordo de vehículos, con el fin de lograr un despliegue más efectivo en las zonas con mayor incidencia delictiva.

Harfuch garantiza ‘especial atención’ a la seguridad de Sinaloa

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró este lunes en rueda de prensa que el Gobierno federal “no se retirará” de Sinaloa y mantendrá una atención prioritaria en materia de seguridad tras la licencia del gobernador Rubén Rocha Moya.

“Estamos hoy en Sinaloa para enviar un mensaje claro al pueblo de Sinaloa. El Gobierno de México está presente, no se va a retirar y seguirá trabajando todos los días con la seguridad de las familias sinaloenses, reforzando las acciones que haya que reforzar y corrigiendo lo que se tenga que corregir”, señaló durante una conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad en Culiacán.

Acompañado por mandos militares y la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, el funcionario reafirmó el respaldo federal en la entidad, la cual tendrá “especial atención, presencia territorial, seguimiento diario y acciones firmes” para proteger a la población.

García Harfuch recordó que desde hace dos años Sinaloa ha registrado un incremento en la violencia debido a disputas entre facciones criminales, lo que motivó al Gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, a reforzar la presencia militar y ampliar los operativos.

Asimismo, destacó que en ese periodo se han asegurado miles de armas, 70 toneladas de droga y se ha detenido a cerca de 2 mil 400 personas por delitos de alto impacto.

“Estas detenciones representan la desarticulación progresiva de las estructuras criminales que han generado violencia en Sinaloa. El trabajo todavía no está concluido; venimos a reafirmar que el Gobierno de México está presente, que no se va a retirar y que seguirá actuando con firmeza, coordinación y responsabilidad”, concluyó.

Con información de EFE