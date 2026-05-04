García Harfuch visitará Culiacán tras acusaciones de EU contra políticos por narcotráfico

Rubén Rocha Moya; Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, durante una reunión en Sinaloa, donde se presenterán tras escandalo de narcotráfico (FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO)

El gabinete de seguridad federal convocó a una conferencia de prensa este lunes 4 de mayo, en las instalaciones de la IX Zona Militar en Culiacán.

En la conferencia estará el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch; el secretario de la Defensa Nacional de México, Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles; el titular de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño Lobera; y el secretario de Seguridad Pública Estatal, Sinuhé Téllez López.

¿Por qué se reunirá el Gabinete de Seguridad en Culiacán?

Los medios de comunicación fueron citados a la conferencia pactada a las 10:00 horas en las instalaciones de la Novena Zona Militar, en Culiacán. Se contempla que previamente sostengan una primera reunión con Yeraldine Bonilla Valverde, gobernadora interina del estado.

La invitación a la conferencia está firmada por el área de comunicación de la SSPC.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha insistido que en Sinaloa continúe el apoyo federal para trabajar en el tema de seguridad.

El pasado jueves 16 de abril, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, visitó el estado de Sinaloa, propiamente en la capital del estado, en las instalaciones de la Novena Zona Aérea Militar, ubicada en el aeropuerto de Culiacán, en donde sostuvo reuniones con representantes y empresarios de la entidad.

Rocha Moya y 9 políticos son señalados de nexos con Los Chapitos

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y Enrique Inzunza Cazarez, senador de Morena, entre otros 8 funcionarios o exfuncionarios estatales, fueron acusados formalmente por presunta asociación con el Cártel de Sinaloa y por delitos de tráfico de drogas y conexos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

“Los acusados ​​son todos funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del gobierno y las fuerzas del orden del estado mexicano de Sinaloa, incluido el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos. El caso está asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla", apuntó el Departamento de Justicia estadounidense en un comunicado, el pasado miércoles 29 de abril.