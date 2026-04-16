Harfuch da nuevo ‘golpe’ al narco: Detienen a 5 presuntos miembros de Los Chapitos que operaban en Mazatlán

Trabajos de vigilancia aérea y terrestre permitieron la captura de cinco presuntos integrantes de Los Chapitos.

El Gabinete de Seguridad informó este jueves la detención de cinco personas, presuntos integrantes de la facción de Los Chapitos en Sinaloa, quienes de acuerdo con las investigaciones operaban en Mazatlán y municipios cercanos.

Las detenciones se llevaron a cabo por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN), como parte de las acciones para reforzar la seguridad en el estado.

En un comunicado conjunto, las autoridades detallaron que los detenidos fueron asegurados en posesión de ocho armas de fuego, diversos cargadores y un vehículo, tras un operativo basado en información obtenida mediante labores de inteligencia y seguimiento aéreo y terrestre.

Así dieron con los presuntos integrantes de Los Chapitos

La SSPC detalló que, a partir de trabajos de inteligencia e investigación de gabinete, las autoridades lograron ubicar zonas de operación, rutas de movilidad y patrones de desplazamiento de una célula delictiva con presencia en Mazatlán y municipios aledaños.

Como parte del seguimiento, se detectó la presencia de personas armadas en los límites de los municipios de Escuinapa y El Rosario, por lo que se implementaron vigilancias fijas y móviles, con las que se identificaron rutas de acceso por caminos de terracería.

Con esta información, las corporaciones de seguridad desplegaron un operativo con apoyo aéreo y terrestre.

Durante la intervención, se interceptó un vehículo sobre la carretera Escuinapa–Teacapán, donde fueron detenidos cinco hombres. En el lugar se aseguraron siete armas largas, un arma corta, cargadores, cartuchos, seis chalecos balísticos y el vehículo en el que viajaban.

La SSPC informó que a los detenidos se les leyeron sus derechos y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, que determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación.

Estos hechos ocurren el mismo día en que integrantes del Gabinete de Seguridad se encuentran en Culiacán para sostener reuniones de trabajo con académicos, empresarios y representantes de medios de comunicación, como parte del seguimiento a las acciones de seguridad en el estado.

Detienen a familia en Los Ángeles por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa

Apenas el pasado martes 14 de abril, cuatro integrantes de una familia fueron arrestados en Los Ángeles, Estados Unidos, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y por múltiples cargos relacionados con tráfico de drogas y armas, informó el Departamento de Justicia estadounidense.

Los detenidos fueron identificados como:

José Luis Salazar-Cruz , de 44 años, alias ‘el Oso’

, de 44 años, alias ‘el Oso’ Su hijo José Manuel Salazar , de 22, alias ‘Lil Oso’

, de 22, alias ‘Lil Oso’ Y sus hermanos Alfonso Salazar, de 46, alias ‘Pirate’, y Jorge Humberto Salazar, de 43, alias ‘Sharky’.

De acuerdo con las autoridades, un gran jurado emitió una acusación formal de 29 cargos contra los cuatro implicados, relacionados con la distribución de sustancias controladas y la venta de armas de fuego sin licencia, incluidas armas sin número de serie.

El Departamento de Justicia indicó que los acusados habrían coordinado operaciones de venta de drogas como fentanilo y metanfetamina mediante aplicaciones de mensajería, llamadas encriptadas y encuentros presenciales.

Las investigaciones señalan que las sustancias presuntamente provenían de Tijuana y Mexicali, y que su traslado hacia Estados Unidos se realizaba mediante rutas de cruce fronterizo, según la acusación.

Según el expediente, los acusados enfrentarían posibles penas de cadena perpetua en caso de ser declarados culpables de todos los cargos imputados.

Las autoridades continúan con la búsqueda de un quinto implicado identificado como coacusado en el caso.

Con información de EFE.