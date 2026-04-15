Senado autoriza que 255 militares sean entrenados por EU; participarán en ejercicio en Antigua y Barbuda

La presidenta Claudia Sheinbaum envió un paquete de solicitudes para la participación de tropas mexicanas en ejercicios internacionales.

El Senado autorizó la salida del país de 255 elementos de las Fuerzas Armadas para participar en programas de adiestramiento en Estados Unidos y en un ejercicio multinacional en Antigua y Barbuda, a partir de solicitudes enviadas por el Ejecutivo federal.

La aprobación se concretó tras el aval en comisiones, donde se dio luz verde a la salida de personal de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para cumplir con actividades de capacitación y cooperación internacional fuera del territorio nacional.

Las autorizaciones forman parte de un paquete de solicitudes enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado, que incluye la participación de tropas mexicanas en diversos ejercicios internacionales a lo largo de 2026.

Entre ellos se contemplan maniobras como RIMPAC 2026, en Hawái, y PANAMAX 2026, en Panamá, así como otras actividades de carácter naval y de adiestramiento en territorio estadounidense.

¿Por qué marinos mexicanos viajarán a Antigua y Barbuda?

El Senado avaló, con 90 votos a favor, la participación de 120 elementos de la Armada en el ejercicio multinacional ‘TRADEWINDS 2026′, que se desarrollará del 25 de mayo al 26 de junio en las islas Antigua y Barbuda.

Dicho ejercicio, que se realiza cada año, reúne a más de 24 países bajo la coordinación del Comando Sur de Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad, según explica un comunicado emitido por el Senado.

Los 120 elementos de la Armada partirán a bordo de un buque tipo patrulla oceánica de la Semar, que zarpará del puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, el 25 de mayo. Se prevé que regrese al país el 26 de junio, al concluir las actividades programadas.

TRADEWINS, según refiere el comunicado, se enfoca en el fortalecimiento de capacidades para hacer frente a amenazas comunes en la región, como el crimen organizado transnacional, así como en la coordinación de respuestas ante desastres naturales.

Fuerzas armadas recibirán adiestramiento en Estados Unidos

De igual forma, el Senado aprobó la salida de 60 elementos de la Armada para participar en el ‘Evento No. SOF 33 Capacitación de las Fuerzas de Operaciones Especiales mexicanas en los Estados Unidos Continentales’, que se llevará a cabo del 1 de agosto al 26 de septiembre de 2026 en el Camp Shelby Joint Forces Training Center, en Mississippi.

Para esta actividad, los elementos saldrán del país con armamento y equipo táctico, pero sin municiones, a bordo de dos aeronaves, tras una invitación del Comando Norte del Ejército de Estados Unidos.

Asimismo, la Comisión de Defensa Nacional aprobó la salida de 75 elementos de la Sedena para formar parte del Evento No. SOF 28 “Capacitación de las Fuerzas de Operaciones Especiales Mexicanas en los Estados Unidos Continentales (CONUS)”, a realizarse en Camp Shelby, Mississippi, del 3 de agosto al 25 de septiembre de 2026.

Los dictámenes establecen que, una vez concluidas estas actividades, la titular del Ejecutivo federal deberá enviar al Senado —a través de las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional— un informe con los resultados, en un plazo no mayor a 30 días.