Sonido La Changa GRATIS en CDMX: Fecha, hora y recorrido del show por el Mundial 2026

Ramón Rojo Villa estará a bordo de un carro alegórico para animar el desfile con motivo del Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

Sonido La Cha Cha Changa está listo para dar la bienvenida a la Copa Mundial de la FIFA 2026, ya que el sonidero Ramón Rojo Villa será el encargado de amenizar el Desfile Mundialista de la Ciudad de México.

Se trata de un evento doblemente especial para el originario del barrio de Tepito, debido a que Ramón Rojo acaba de celebrar su cumpleaños número 78 y el aniversario 58 de Sonido La Changa.

Y lo mejor es que todas las personas que lo deseen podrán ‘sacar los prohibidos’ al ritmo de la cumbia sonidera de manera gratuita, ya que el desfile está programado para realizarse en una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México.

Sonido La Changa GRATIS: ¿Cuándo y a qué hora es el evento por el Mundial 2026?

¡Qué chévere, qué chévere, qué chévere! El Desfile Mundialista de la Ciudad de México busca unir la pasión por el futbol que se vive en el país con distintas expresiones culturales mexicanas.

Es así que, además de contingentes inspirados en el Día de Muertos, danzantes que recuerdan el histórico juego de pelota y referencias a los Mundiales que se han disputado en México, habrá un carro alegórico con música sonidera en vivo.

Este estará encabezado por Ramón Rojo Villa, considerado uno de los pioneros de la escena y uno de los exponentes más icónicos gracias a su legendario Sonido La Changa. La noticia fue dada a conocer por el propio artista en sus redes sociales.

La cita es el sábado 13 de junio —a dos días de la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México—. El Gobierno de la Ciudad de México informó que el desfile comenzará a la 1:00 de la tarde.

Fecha : 13 de junio de 2026

: 13 de junio de 2026 Hora: 1:00 de la tarde inicia el desfile

Por ahora, Ramón Rojo Villa no ha compartido más detalles sobre cómo será el carro alegórico en el que participará; sin embargo, invitó a todos sus seguidores a acudir para celebrar el aniversario número 58 de Sonido La Changa.

¿Cuál es la ruta del carro alegórico de Sonido La Changa?

¡Ya llegamos! Si quieres escuchar las ya conocidas frases de Ramón Rojo y temas como ‘Mujer prohibida’, debes saber que el desfile seguirá una ruta por Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México.

El recorrido comenzará en la Glorieta de la Diana Cazadora y concluirá en el Monumento a la Revolución. De acuerdo con Sonido La Changa, los puntos por los que pasará son los siguientes:

Ángel de la Independencia

Glorieta del Ahuehuete

Glorieta de las Mujeres que Luchan

Monumento a la Revolución

¡Con Los Askis y La Sonora Dinamita! Así serán los Festivales Futboleros

Además de este evento, con motivo del Mundial 2026 se realizarán 18 Festivales Futboleros en la Ciudad de México, donde además de actividades como la transmisión de partidos, habrá conciertos gratuitos.

Los Festivales Futboleros estarán distribuidos en todas las alcaldías y algunos de los artistas confirmados por el Gobierno de la Ciudad de México son los siguientes:

Los Askis

La Sonora Santanera de Carlos Colorado

Jenny and the Mexicats

Los de Abajo

La Changa

La Coreañera

Los Choclok

Renee

Jorge Carmona, La Voz del Barrio

Mariachi Femenil Innovación Mexicana

La Internacional y Explosiva Sonora Dinamita

Hasta este momento no se han compartido más detalles sobre las fechas o las sedes específicas en las que se presentarán los artistas, por lo que se recomienda mantenerse atento a las redes sociales de las autoridades capitalinas.