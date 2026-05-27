Fenapo 2026 con concierto gratis de Katy Perry: Fechas, cartelera completa, boletos y más

En la Fenapo 2026 se presenta Katy Perry, Óscar Maydón, El Bogueto y más. Esta es la cartelera. (Foto: Cuartoscuro/Freepik/Shutterstock)

La Fenapo 2026 llega con un concierto gratis de Katy Perry y una cartelera con artistas que representan diferentes géneros como el urbano, el pop y el regional mexicano.

Entre las presentaciones destaca la de El Bogueto, Xavi con los corridos tumbados, Los Tigres del Norte y Sin Bandera para los asistentes que prefieran el pop romántico.

Además de los conciertos gratuitos, también está la cartelera del Palenque, donde los artistas se presentan de manera más privada, pero los boletos tienen un costo.

Katy Perry se presenta en la Fenapo 2026. (Foto: EFE) (Sebastiao Moreira/EFE)

Cartelera completa de la Fenapo 2026

Diferentes artistas tienen una cita para cantar en la Fenapo 2026 de manera gratuita. La cartelera completa fue revelada por las autoridades estatales a través de las redes sociales oficiales del evento.

¿Qué artistas dan conciertos gratis en la Fenapo 2026?

Entre todos los cantantes destaca la actuación de Katy Perry, quien regresa a México luego de sus shows en 2025 dentro del ‘The Lifetimes Tour’.

Hasta el momento no se conocen todas las fechas de cada uno de los shows, solo se confirmó la de Katy Perry para el 25 de agosto, el de Gloria Trevi el 7 de agosto y Los Tigres del Norte el 30 de agosto.

Gloria Trevi

Mötley Crüe

Lila Downs

Yandel (show “Yandel Sinfónico”)

El Bogueto

Xavi

Ramón Ayala

Óscar Maydon

Chihuahua Fest

Los Influencers Más Grandes

Sin Bandera

Kenia OS

Laberinto

Herederos de Nuevo León

Huracanes del Norte

Los Acosta

Katy Perry

Santa Fe Klan

Potosinazo

Alameños de la Sierra

Bizarrap

Liberación

Toppaz

Tropical Panamá

Los Tigres del Norte

La cartelera de conciertos gratis en la Fenapo 2026. (Foto: Captura)

¿Qué artistas se presentan en el Palenque de la Fenapo 2026?

María José, Luis R. Conriquez, Julión Álvarez y Grupo Firme son algunos de los artistas que confirmaron su participación para el Palenque de la Fenapo 2026.

El ingreso a estas presentaciones requieren de un boleto que se debe comprar y cada uno de ellos tiene un precio diferente (por el momento no se publicaron).

A diferencia de los cantantes del Teatro del Pueblo, los del Palenque ya tienen las fechas confirmadas y son las siguientes:

7 de agosto — Remmy Valenzuela

8 de agosto — Luis R Conriquez

9 de agosto — Conjunto Primavera

13 de agosto — María José

14 de agosto — Matute

15 de agosto — Pesado e Invasores de Nuevo León

16 de agosto — Cornelio Vega

20 de agosto — Horóscopos de Durango

21 de agosto — Grupo Firme

23 de agosto — Ha*Ash

27 de agosto — Emmanuel y Mijares

28 de agosto — Marca Registrada

29 de agosto — Edén Muñoz

30 de agosto — Julión Álvarez

Cartelera de los conciertos del Palenque en la Fenapo 2026. (Foto: Captura)

¿Dónde comprar los boletos para la Fenapo 2026?

Para el ingreso a la Feria Nacional Potosina 2026 (Fenapo) no se requiere de un boleto, pues la entrada es gratuita.

En el caso de los shows del Palenque, los tickets se pueden adquirir en las taquillas ubicadas en el inmueble o en boleteras digitales.

La Fenapo tiene su propia plataforma de compra de entradas llamada SLP Fast ticket, pero en ocasiones anteriores también se habilitó la venta de los boletos a través de e-ticket. Por el momento se debe de esperar a la información oficial con los detalles del proceso de adquisición de los tickets.

¿Cuánto dura la Fenapo 2026?

La Feria Nacional Potosina 2026 se inaugura el viernes 7 de agosto y la clausura del evento de lleva a cabo el domingo 30 del mismo mes, de acuerdo con información oficial.

Los conciertos gratuitos no es el único atractivo de la Fenapo, pues están programadas otras actividades culturales, gastronómicas, funciones de lucha libre así como juegos mecánicos.