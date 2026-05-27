Fenapo 2026 con concierto gratis de Katy Perry: Fechas, cartelera completa, boletos y más

La Fenapo 2026 llega con un concierto gratis de Katy Perry y una cartelera con artistas que representan diferentes géneros como el urbano, el pop y el regional mexicano.
Entre las presentaciones destaca la de El Bogueto, Xavi con los corridos tumbados, Los Tigres del Norte y Sin Bandera para los asistentes que prefieran el pop romántico.
Además de los conciertos gratuitos, también está la cartelera del Palenque, donde los artistas se presentan de manera más privada, pero los boletos tienen un costo.
Cartelera completa de la Fenapo 2026
Diferentes artistas tienen una cita para cantar en la Fenapo 2026 de manera gratuita. La cartelera completa fue revelada por las autoridades estatales a través de las redes sociales oficiales del evento.
¿Qué artistas dan conciertos gratis en la Fenapo 2026?
Entre todos los cantantes destaca la actuación de Katy Perry, quien regresa a México luego de sus shows en 2025 dentro del ‘The Lifetimes Tour’.
Hasta el momento no se conocen todas las fechas de cada uno de los shows, solo se confirmó la de Katy Perry para el 25 de agosto, el de Gloria Trevi el 7 de agosto y Los Tigres del Norte el 30 de agosto.
- Gloria Trevi
- Mötley Crüe
- Lila Downs
- Yandel (show “Yandel Sinfónico”)
- El Bogueto
- Xavi
- Ramón Ayala
- Óscar Maydon
- Chihuahua Fest
- Los Influencers Más Grandes
- Sin Bandera
- Kenia OS
- Laberinto
- Herederos de Nuevo León
- Huracanes del Norte
- Los Acosta
- Katy Perry
- Santa Fe Klan
- Potosinazo
- Alameños de la Sierra
- Bizarrap
- Liberación
- Toppaz
- Tropical Panamá
- Los Tigres del Norte
¿Qué artistas se presentan en el Palenque de la Fenapo 2026?
María José, Luis R. Conriquez, Julión Álvarez y Grupo Firme son algunos de los artistas que confirmaron su participación para el Palenque de la Fenapo 2026.
El ingreso a estas presentaciones requieren de un boleto que se debe comprar y cada uno de ellos tiene un precio diferente (por el momento no se publicaron).
A diferencia de los cantantes del Teatro del Pueblo, los del Palenque ya tienen las fechas confirmadas y son las siguientes:
- 7 de agosto — Remmy Valenzuela
- 8 de agosto — Luis R Conriquez
- 9 de agosto — Conjunto Primavera
- 13 de agosto — María José
- 14 de agosto — Matute
- 15 de agosto — Pesado e Invasores de Nuevo León
- 16 de agosto — Cornelio Vega
- 20 de agosto — Horóscopos de Durango
- 21 de agosto — Grupo Firme
- 23 de agosto — Ha*Ash
- 27 de agosto — Emmanuel y Mijares
- 28 de agosto — Marca Registrada
- 29 de agosto — Edén Muñoz
- 30 de agosto — Julión Álvarez
¿Dónde comprar los boletos para la Fenapo 2026?
Para el ingreso a la Feria Nacional Potosina 2026 (Fenapo) no se requiere de un boleto, pues la entrada es gratuita.
En el caso de los shows del Palenque, los tickets se pueden adquirir en las taquillas ubicadas en el inmueble o en boleteras digitales.
La Fenapo tiene su propia plataforma de compra de entradas llamada SLP Fast ticket, pero en ocasiones anteriores también se habilitó la venta de los boletos a través de e-ticket. Por el momento se debe de esperar a la información oficial con los detalles del proceso de adquisición de los tickets.
¿Cuánto dura la Fenapo 2026?
La Feria Nacional Potosina 2026 se inaugura el viernes 7 de agosto y la clausura del evento de lleva a cabo el domingo 30 del mismo mes, de acuerdo con información oficial.
Los conciertos gratuitos no es el único atractivo de la Fenapo, pues están programadas otras actividades culturales, gastronómicas, funciones de lucha libre así como juegos mecánicos.