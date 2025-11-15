Investigan a Luis R. Conriquez por presunta apología del delito; podría pasar hasta 6 meses en prisión

¡Trakas! La Fiscalía General del Estado de Jalisco informó que Luis R. Conriquez, el cantante de corridos bélicos, tiene abierta una carpeta de investigación en la entidad por presunta apología del delito.

Mediante un comunicado, las autoridades explicaron que las indagatorias comenzaron luego del concierto que Luis R. Conriquez dio en el Palenque de las Fiestas de Octubre 2025, el evento cultural que se organiza en la entidad.

La noticia llega poco después de que Junior H acudió a comparecer ante la Fiscalía de Jalisco, en donde hay una investigación en su contra por supuesta apología del delito, debido a que interpretó la canción ‘El Azul’ durante un concierto

¿Qué pasó con Luis R. Conriquez en Jalisco?

En su comunicado, las autoridades de Jalisco compartieron que la carpeta de investigación en contra del cantante Luis R. Conriquez inició debido a “la presunta interpretación de un tema musical la noche del pasado 1 de noviembre”.

A diferencia del caso de Junior H, la Fiscalía General de Jalisco no compartió el nombre de la canción en cuestión; sin embargo, detalló que el artista se presentó, este viernes 14 de noviembre, ante las autoridades luego de recibir un citatorio.

Luis R. Conriquez se presentó ante el Ministerio Público el viernes 14 de noviembre. (Foto: @FiscaliaJal)

Aunque el compositor y amigo del boxeador Saúl ‘El Canelo’ Álvarez se reunió con el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Varios, Luis R. Conriquez se negó a presentar su comparecencia.

La Fiscalía de Jalisco informó que a pesar de esta situación se seguirán recabando pruebas en contra del artista, para que una vez que se hayan reunido los elementos suficientes, la carpeta de investigación pueda ser judicializada.

¿Cuál es la sanción que podría enfrentar Luis R. Conriquez?

El Código Penal de Jalisco, en su artículo 142 explica que las personas que cometan apología del delito, por el cual está siendo investigado el artista Luis R. Conriquez, podrán ser sancionados con meses de cárcel.

“Se impondrán de uno a seis meses de prisión al que provoque públicamente a cometer algún delito o haga apología de este o de algún vicio, si el delito no se ejecutare; si se ejecuta se aplicará al provocador la sanción que le corresponda por su participación en el delito cometido”, indica la legislación.

Por la legislación actual del estado de Jalisco. Luis R. Conriquez podría enfrentar hasta 6 meses de cárcel. (Foto: Especial El Financiero / Cuartoscuro)

Hasta este momento, el cantante no ha mencionado nada sobre su situación legal. Él no es el único artista que está siendo investigado por presunta apología del delito, ya que Junior H está atravesando por la misma situación.

No obstante, el intérprete de ‘El hijo mayor’ sí acudió a comparecer; en caso de ser encontrado culpable, Junior H podría pasar hasta 6 meses de prisión, al igual que Luis R. Conriquez; sin embargo, las investigaciones aún están en curso.

Más información en minutos...