Pura ‘beautiful people’: Presentación de Marilyn Manson en SLP provoca ayunos, rezos y protestas

Fieles católicos de San Luis Potosí, además de rezarle a su ‘Personal Jesus’, iniciaron 40 días de ayuno, además de oraciones diarias como protesta por el concierto que el cantante de metal Marilyn Manson ofrecerá en la Feria Nacional Potosina (FENAPO) edición 2025.

Desde que se confirmó la presentación del artista estadounidense surgieron una serie de polémicas entre la población potosina. La iglesia se opuso, pero en contraparte miles de seguidores del artista esperan con ansias el evento gratuito.

El propio arzobispo potosino, Jorge Alberto Cavazos Arizpe, entregó una carta al gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, a través de la cual solicitó la cancelación del concierto, al argumentar que no promueve valores positivos y que “se burla de las creencias religiosas”.

Los fieles católicos acusan a Marilyn Manson de promover antivalores. (FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCÍA /CUARTOSCURO.COM) (Fernando Carranza García)

Sin embargo, el clérigo rechazó estar detrás de este nuevo movimiento, que surgió de la propia comunidad católica, que busca de la misma manera hacer conciencia sobre este tipo de eventos que promueven los antivalores.

¿Cuándo será el concierto de Marilyn Manson en la FENAPO 2025?

El concierto, esperado por muchos y rechazado por otros, está programado para el 10 de agosto en el magno evento que contará con la presentación de artistas internacionales como Enrique Iglesias, Don Omar, DJ Tiesto y Belinda.

Recientemente, grupos de fieles anunciaron este tipo de acciones como medida de rechazo, por considerar que el metalero incita a la violencia, el caos y su presencia es perturbadora. San Luis Potosí es un estado de arraigo católico.

Desde el pasado 1 de julio emprendieron ayuno y oraciones, que concluirán el 10 de agosto. Pese a esta manifestación, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona reiteró que la cartelera no tendrá modificaciones, y que asistirán quienes así lo deseen.

Gallardo Cardona fue tajante al asegurar que el concierto, que se ofrecerá en el Teatro del Pueblo, no será cancelado, “ya no estamos en los tiempos de la Santa Inquisición para prohibir las expresiones artísticas”.

Aseguró que San Luis Potosí es un estado laico y que nadie será obligado a asistir, “el concierto no va a interrumpir ninguna actividad de la feria, y el acceso es libre para todos, quien no coincida, que no vaya, hay muchas más actividades y eventos”.

El Gobierno de San Luis Potosí defendió la libertad de presentación de Marilyn Manson. (FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCÍA /CUARTOSCURO.COM) (Fernando Carranza García)

La FENAPO edición 2025 se llevará a cabo del 8 al 31 de agosto bajo el lema “La magia de nuestros pueblos mágicos”, y se tiene programada una amplia programación cultural y artística.

Desde el inicio del gobierno que encabeza Gallardo Cardona, la FENAPO se convirtió en el evento más importante del año, y es catalogado como “la mejor feria de México”. Año con año se presentan múltiples artistas internacionales y nacionales.