Hijo de alcalde de San Luis Potosí participa en riña en un antro; un joven resultó herido

Sebastián Galindo Arriaga, quien es hijo del alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos y de la senadora suplente, Estela Arriaga Márquez, participó en una riña donde al menos una persona resultó herida.

Los hechos se registraron al exterior de un antro de la capital potosina. Los jóvenes que participaron en este pleito fueron grabados por personas que presenciaron el lamentable suceso, donde un joven fue golpeado hasta quedar inconsciente.

El video fue difundido en redes sociales. Este evidencia el comportamiento violento del hijo del presidente municipal, situación que reitera las desmedidas e inconscientes formas de su actuar.

Sebastián Galindo Arriaga portaba una playera gris, pantalón de mezclilla y tenis blancos. Junto a sus escoltas y otros hombres, propinaron patadas y golpes a un joven que quedó inconsciente y tendido en el suelo.

Trascendió que en el pleito se encontraba la madre de la víctima, quien también fue agredida al intentar defender a su hijo; cayó al suelo tras ser empujada por otro de los participantes.

No es la primera vez que el hijo del alcalde se ve envueltos en escándalos por abuso de poder. Ante la Fiscalía General del Estado de SLP aún no existe ningún tipo de denuncia.

Sobre estos hechos, el presidente municipal, Enrique Galindo Ceballos, confirmó que si se trata de Sebastián, pero pese a las pruebas, defendió el actuar de su hijo y aseguró que fue él quien resultó agredido.

“Hoy se quiere manejar de otra manera, yo creo que me quieren demeritar, lástima a mi hijo, pero me lastima a mí, y a mi familia y no lo voy a permitir”.

Adelantó que su hijo no presentó cargos porque “al final son chavos que andan en eso, no es la primera ni la única pelea que hay”. Refirió que Sebastián resultó con golpes en el lado izquierdo de su cara.

“Él decidió no hacer nada porque dijo, “andamos en eso, y yo me fui a tomar una copa”. Hay otro video que también lo voy a mostrar donde le pegan a él”.

Adelantó que no piensa politizar, ni evidenciar, ya que, remarcó, Sebastián es un chavo que vive su vida y que su único pecado es que su papá es alcalde.

“De hecho las notas dicen el hijo del alcalde, pues si dijeran tal persona hizo esto, pues ya lo desvinculan de mí, pero no, realmente el ataque es al demerito de mi persona utilizando a mi hijo”.