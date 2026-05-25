La transformación digital avanza más rápido que la gestión del riesgo

Mientras las empresas aceleran la adopción de inteligencia artificial y automatización, muchas aún no desarrollan mecanismos para entender las vulnerabilidades que acompañan esa transformación.

El entusiasmo por la inteligencia artificial está creciendo más rápido que la capacidad de las empresas para entender sus implicaciones. La promesa es atractiva: automatización, analítica avanzada, decisiones más rápidas y nuevos modelos de negocio. Pero en muchas organizaciones el impulso por adoptar estas tecnologías está dejando una pregunta clave fuera de la conversación: ¿quién está evaluando realmente las vulnerabilidades que se están creando?

La adopción de herramientas digitales se ha acelerado notablemente en los últimos años. La presión competitiva y la disponibilidad de nuevas tecnologías han llevado a muchas empresas a digitalizar procesos críticos en cuestión de meses. El problema es que la velocidad de adopción suele superar la capacidad de las organizaciones para entender su exposición tecnológica. Y eso tiene consecuencias directas para el negocio.

Durante años, las amenazas empresariales más visibles estaban asociadas a variables financieras, operativas o regulatorias. Hoy, cada vez con mayor frecuencia, los problemas nacen en la infraestructura digital que sostiene a la organización. Un sistema mal configurado, una base de datos mal protegida o una automatización mal implementada pueden detener operaciones completas, comprometer información sensible o afectar seriamente la reputación de una empresa.

En otras palabras, el riesgo tecnológico ya no es un problema técnico: es un problema de negocio.

En la economía digital, las empresas ya no solo gestionan productos o servicios. Gestionan datos, procesos automatizados y decisiones apoyadas en algoritmos. Cada uno de estos elementos amplía la exposición tecnológica. Y aunque los ataques cibernéticos suelen captar la mayor atención, no son la única fuente de vulnerabilidad. También existen fallas en controles tecnológicos, errores en modelos de inteligencia artificial o dependencias tecnológicas que muchas organizaciones aún no comprenden completamente.

Un dato ayuda a dimensionar el entorno actual. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Ciberseguridad, en 2024 se registraron más de 80 mil millones de intentos de ataques cibernéticos en México, la mayoría dirigidos a empresas privadas donde se concentra información financiera, operativa y estratégica de alto valor.

Pero reducir el problema únicamente a ciberseguridad sería simplificar demasiado el desafío. El verdadero reto es que muchas organizaciones están invirtiendo en tecnología sin desarrollar al mismo ritmo mecanismos para supervisarla.

En muchos consejos directivos se repite una escena familiar: se aprueban proyectos de transformación digital con rapidez, mientras que la discusión sobre controles tecnológicos queda relegada a áreas técnicas. Se asume que es un asunto exclusivo de especialistas, cuando en realidad es un tema estratégico que puede afectar directamente la continuidad del negocio.

Aquí aparece un concepto que todavía resulta poco claro para muchos líderes empresariales: la gestión del riesgo tecnológico.

En esencia, se trata de asegurar que la tecnología que impulsa al negocio también esté bajo control. Esto implica validar que los sistemas sean seguros, que los datos se gestionen correctamente y que los procesos automatizados funcionen como se espera. También significa anticipar fallas antes de que se conviertan en interrupciones operativas o crisis reputacionales.

Las organizaciones más maduras están avanzando hacia modelos donde estos controles se automatizan y se monitorean de forma continua. Esto permite detectar problemas antes de que escalen y libera a los equipos para concentrarse en lo que realmente genera valor: la estrategia, la innovación y la toma de decisiones.

La transformación digital seguirá avanzando porque es necesaria para competir. Pero innovar también implica asumir una responsabilidad adicional: entender y gestionar las implicaciones de la tecnología que se adopta.

Porque en la economía digital, el verdadero diferenciador no será quién adopte más tecnología.Será quién sea capaz de controlarla mejor.