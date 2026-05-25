Proveedores de Ciudad del Carmen felicitan y respaldan la nueva dirección general de Pemex

Consejo de hombres y mujeres de negocios de ciudad del Carmen, A.C.

Las empresas proveedoras de Petróleos Mexicanos, con especial presencia en el corazón operativo de la industria en Ciudad del Carmen, Campeche, expresamos nuestra más sincera felicitación por su reciente designación como director general de Petróleos Mexicanos, por parte de la presidenta Dra. Claudia Sheinbaum Pardo

Sabemos de su amplia trayectoria y de su profundo conocimiento sobre la realidad operativa y financiera que hoy cruza la institución; por ello, recibimos su llegada con optimismo y le ofrecemos formalmente nuestro respaldo técnico, humano y operativo para alcanzar los objetivos de producción y soberanía energética planteados por esta administración, ante los complejos retos actuales.

En ese sentido, asumimos como propio el llamado al desarrollo nacional bajo una visión de Estado, convencidos de una máxima ineludible:

“México necesita un Pemex fuerte. Pero un Pemex fuerte también necesita proveedores fuertes. Si el objetivo es el rescate de la institución, es indispensable rescatar primero la integridad de su cadena de valor.”

Por lo anterior, solicitamos atentamente:

Establecer un mecanismo claro y transparente de regularización de adeudos pendientes desde 2024, resolviendo la falta de registro administrativo (COPADES) para permitir la facturación de servicios ya entregados en tiempo y forma.

Garantizar el pago inmediato de los servicios ya reconocidos y facturados correspondientes a 2026, asegurando un trato equitativo e igualitario que proteja a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) frente al persistente atraso.

Brindar certidumbre operativa, financiera y administrativa a los proveedores que con recursos propios continúan sosteniendo las operaciones diarias de la institución.

La instalación de una mesa de atención directa en Ciudad del Carmen, encabezada por usted y su equipo directivo, que permita no solo atender la regularización de los pagos pendientes, sino también conocer y dar seguimiento a la planeación operativa y presupuestal de PEMEX para 2026 y 2027 en la zona marítima, a fin de brindar certidumbre y viabilidad a los proveedores locales que sostienen la operación de la Sonda de Campeche.

Mtro. Carpio Fragoso: los proveedores especializados de Ciudad del Carmen estamos listos para trabajar hombro con hombro con su administración de forma comprometida, como lo hemos hecho hasta ahora.

ATENTAMENTE

Consejo de hombres y mujeres de negocios de ciudad del Carmen, a.c.