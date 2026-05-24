Paga la apuesta y no la multa: Así queda el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este lunes 25 de mayo?

¿Te toca dejar el auto en casa o lo sacarás para que se lave con las fuertes lluvias? El Hoy No Circula aplicará con normalidad en la Ciudad de México y el Estado de México este lunes 25 de mayo.
El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mencionó que esta semana no habrán temperaturas altas en CDMX, con lo que hay menos riesgo de una contingencia ambiental, y por ende del Doble Hoy No Circula.
¿Cómo queda el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este lunes 25 de mayo?
Conoce si te toca salir en auto o conocer los nuevos faroles del Metro Hidalgo. Para estos autos aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex:
- Engomado: Amarillo.
- Terminación de placas: 5 o 6.
Recuerda que el Hoy No Circula aplica de 5:00 a 22:00 horas. Y para información más precisa, en este enlace puedes conocer qué días de la semana no circula tu auto.
Hoy No Circula: ¿Qué autos están exentos este lunes 25 de mayo?
Los autos para los que no aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex son:
- Autos particulares que no tengan engomado amarillo ni terminación de placas 5 o 6.
- Tractores agrícolas.
- Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.
- Motocicletas están exentas del Hoy No Circula.
- Autos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.
- Vehículos eléctricos.
- Coches híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.
- Carros con matrícula de auto antiguo y/o clásico.
- Automotores con matrícula de demostración y/o traslado.
- Autos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.
- Autos que porten Holograma “EXENTO”.
- Carros que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “00” por dos años. Salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y la CAMe emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos.
- Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “0”, por seis meses. Salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y la CAMe emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos.
- Autos que porten Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre y cuando transporten a personas con discapacidad.
- Carros que porten Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.
- Coches que porten placas para personas con discapacidad.
- Vehículos que porten Pase Turístico Metropolitano, dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días. Vehículos que porten Pase Turístico Paisano, durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Programa Paisano.
- Vehículos que porten los oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular, emitidos por la Secretaría.
- Vehículos que porten en lugar visible oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para exentar las limitaciones a la circulación.