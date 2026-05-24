Paga la apuesta y no la multa: Así queda el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este lunes 25 de mayo?

El Hoy No Circula aplica de 5:00 a 22:00 horas en CDMX y Edomex.

¿Te toca dejar el auto en casa o lo sacarás para que se lave con las fuertes lluvias? El Hoy No Circula aplicará con normalidad en la Ciudad de México y el Estado de México este lunes 25 de mayo.

El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mencionó que esta semana no habrán temperaturas altas en CDMX, con lo que hay menos riesgo de una contingencia ambiental, y por ende del Doble Hoy No Circula.

¿Cómo queda el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este lunes 25 de mayo?

Conoce si te toca salir en auto o conocer los nuevos faroles del Metro Hidalgo. Para estos autos aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex:

Engomado: Amarillo .

. Terminación de placas: 5 o 6.

Recuerda que el Hoy No Circula aplica de 5:00 a 22:00 horas. Y para información más precisa, en este enlace puedes conocer qué días de la semana no circula tu auto.

Hoy No Circula: ¿Qué autos están exentos este lunes 25 de mayo?

Los autos para los que no aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex son: