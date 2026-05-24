¿Se cancela la rodada? Especialista de la UNAM pide que el Hoy No Circula incluya a las motos

El especialista de la UNAM señala que el incremento del parque de motos en CDMX ha elevado los niveles de contaminación.

Ya no basta con dejar los autos detenidos un día. El programa Hoy No Circula debería incluir a las motocicletas de gasolina para reducir la emisión de contaminantes. No importa si eres ‘Motomami’, repartidor o el mismísimo 'Ghost Rider’, si viajas sobre dos ruedas, esta información te interesa.

Iván Hernández Paniagua, investigador de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), señala que el aumento en el parque de motocicletas abre la puerta a más contingencias ambientales en CDMX y Edomex.

De acuerdo con el especialista de la UNAM, el problema con las motos es que ciertos modelos carecen de convertidor catalítico, lo que provoca que emitan igual o más contaminantes que los autos.

Paniagua, que forma parte del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC), explicó en un foro que “esta es una de las fuentes urgentes de emisiones que se deben regular”.

Las motos podrían ser incluidas al Hoy No Circula. (Cuartoscuro)

¿Por qué las motos deberían estár en el Hoy No Circula?

La preocupación por la emisión de contaminantes de las motocicletas existe desde hace casi 10 años, luego del incremento de ese tipo de vehículos en las ciudades.

El Observatorio Ambiental de Bogotá, Colombia, reconoció que el tráfico de los autos y la ineficiencia del transporte público son factores por los que las personas consideran el uso de motocicletas; sin embargo, es una alternativa que está lejos de ser amigable con el medio ambiente.

La institución afirma que “las motocicletas son las mayores generadoras de material particulado, uno de los contaminantes atmosféricos que más perjudican la salud“, y esto se debe a que no cuentan con un control para la contaminación.

Luis Gilberto Murillo, exministro de Ambiente en Colombia, explicó que las motos “están entre los principales vehículos emisores de gases de efecto invernadero, principal impulsor del cambio climático“.

Los repartidores podrían ser afectados con el Hoy No Circula para motos. (Cuartoscuro)

¿En qué casos SÍ aplica el hoy no circula para las motocicletas?

En la Ciudad de México y el Estado de México, las motocicletas están exentas del Hoy No Circula de lunes a sábado; sin embargo, sí existe un motivo por el cuál se pueden quedar en casa.

Esto ocurre cuando se activa la fase 2 de la contingencia ambiental, que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) pone en operación en casos extremos de mala calidad del aire en CDMX y Edomex.

Cuando se llega a esos índices de contaminación, el Doble Hoy No Circula aplica para la mitad de las motos, y las autoridades se encargan de definir las placas que no podrán salir en ese periodo.

Esta medida no ocurre continuamente. Por lo general, las contingencias se quedan en la fase 1, con limitaciones principalmente para autos particulares.

Semarnat tiene una propuesta para restringir los contaminantes de las motos

A finales de abril, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) presentó un proyecto de Norma Oficial Mexicana (NOM) para poner límites máximos a la emisión de contaminantes provenientes de motocicletas.

La Semarnat propone límites máximos permisibles en la emisión de hidrocarburos totales, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno de las motocicletas, así como establecer valores estándar de durabilidad de las motos nuevas.

A fin de que se informe sobre el estado en tiempo real de la unidad, los nuevos modelos de motocicletas que se venden en México deberán contar con un sistema de diagnóstico a bordo (OBD, por sus siglas en inglés), según el plan de la Semarnat.

La medida aplicará únicamente para motocicletas de dos ruedas superiores a los 50 centímetros cúbicos, diseñadas para circular en la vía pública. Así que las mini motos, las cuatrimotos y los modelos de tres ruedas quedarán exentos.

La propuesta, presentada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), fue aprobada por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y se espera que entre en vigor a finales de este año.