Con clientes como Sandra Cuevas y Kim Shantal: Así es La Crema y Nata, bar al que fue la política

La Crema y Nata, el local visitado por Sandra Cuevas, hacen referencias a marcas de ropa y accesorios de lujo como Gucci, Prada, Louis Vuitton, entre otros. [Fotografía. Cuartoscuro, ChatGPT]

La exalcaldesa de la Cuauhtémoc sí sabe cómo calmar la sed que provoca el sol de verano. Sandra Cuevas dejó un poco de lado los restaurantes y ahora visita pequeños establecimientos de micheladas o coctelerías; esta vez recomendó Drinks La Crema y Nata, un negocio ubicado en la colonia Morelos, en la alcaldía Venustiano Carranza.

El establecimiento destaca por ofrecer cócteles y micheladas con nombres inspirados en reconocidas marcas de lujo como Gucci, Prada y Louis Vuitton, además de un menú repleto de bebidas de colores llamativos y presentaciones pensadas para lucir en redes sociales.

“Hola muchachos, ¿cómo están? Vengo llegando aquí a la Venustiano Carranza, la colonia Morelos, y vine a tomarme una bebida sin alcohol que se llama La Crema y Nata. Dicen que estas bebidas son la crema y nata de la Ciudad de México”, comentó la exfuncionaria.

Hace unas semanas, Sandra Cuevas recomendó Las Jurásicas, un establecimiento similar cuyo distintivo es servir sus bebidas con un juguete de dinosaurio, acompañado de frutas o algunos dulces.

¿Cómo es La Crema y Nata y dónde se encuentra?

La Crema y Nata es un establecimiento especializado en bebidas preparadas ubicado en la colonia Morelos, en la alcaldía Venustiano Carranza.

El concepto del lugar gira alrededor de cócteles de gran tamaño, micheladas y bebidas de colores intensos. Algunas se sirven con escarchados, dulces, chamoy y otros ingredientes, además de frutas como fresas, manzanas, kiwis y uvas.

Al igual que las jurásicas, este establecimiento no funciona como un bar tradicional, sino que es un pequeño local donde venden sus bebidas para llevar.

Lo más llamativo de sus micheladas son los colores intensos, con un estilo neón y abundante hielo. Además, cuentan con una ruleta en la que puedes obtener un descuento al momento de tu compra.

En sus redes sociales también anuncian promociones como el miércoles de 3x2 para mujeres, así como dinámicas de fin de semana en las que puedes obtener bebidas gratis al comprar seis o más.

¿Por qué las bebidas llevan nombres de marcas de lujo?

De igual forma, uno de los aspectos más carismáticos del lugar es que la mayoría de sus bebidas están inspiradas en reconocidas marcas de ropa, moda o accesorios.

Cada una corresponde a un sabor distinto, por lo que el nombre funciona como la identidad del cóctel más que como una referencia al licor que contiene.

En cuanto a precios, las bebidas suelen oscilar entre 100 y 200 pesos, dependiendo del tipo de destilado y la preparación. A continuación te dejamos una lista de los precios del local:

Tragos con vodka - 150 pesos

Sabores inspirados en Gucci, Prada, Versace, Dior, Chanel, Valentino y otras marcas.

Ginebra - 150 a 200 pesos

Versiones como Louis Vuitton, Givenchy, Burberry, Valentino o Maison.

Tequilas - 200 pesos

Balmain.

Burberry.

Zegna.

Supreme.

Bulgari.

Rolex.

DKNY.

Bebidas con ron - 100 a 200 pesos

Carolina Herrera.

Saint Laurent.

Loewe.

Calvin Klein.

Celine.

Michel Kors.

Karl Lagerfeld.

Mojitos - 100 a 200 pesos

Mora.

Kiwi.

Piña.

Sandía.

Frambuesa.

Cereza.

Sin duda, con los nombres de estas peculiares bebidas, Sandra Cuevas no solo se refresca del calor, sino que también recuerda los bolsos de Saint Laurent de 88 mil pesos, los vestidos de Carolina Herrera o los collares de Tiffany & Co. que lució cuando fue alcaldesa de la Cuauhtémoc.