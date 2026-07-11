Sábado de aguaceros en CDMX: ¿Qué alcaldías están en alerta por lluvias fuertes y caída de granizo?

Para este sábado, se esperan lluvias fuertes y una temperatura mínima de 18°C en varias alcaldías de la CDMX.

¡No te olvides de meter la ropa! La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este sábado 11 de julio.

Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían provocar encharcamientos, afectaciones al tránsito, caída de ramas y árboles, además de corrientes de agua en calles y avenidas, por lo que pidieron a la población extremar precauciones.

¿Qué alcaldías están en alerta por lluvias este sábado 11 de julio?

En el transcurso de la tarde, la SGIRPC actualizó la Alerta Amarilla para las siguientes demarcaciones:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

En estas alcaldías se prevén lluvias de entre 15 y 29 milímetros y caída de granizo, entre las 16:05 y las 22:00 horas de este sábado.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que la temperatura máxima prevista para este sábado en la Ciudad de México será de 25 grados Celsius, alrededor de las 15:00 horas. Conforme avance la noche, el termómetro descenderá hasta los 18 grados.

Protección Civil recomendó retirar la basura de las coladeras, no cruzar calles con corrientes de agua, manejar con precaución y evitar resguardarse debajo de árboles, postes o anuncios espectaculares durante la tormenta.

Clima hoy en México: ¿En qué estados lloverá más?

Las lluvias no serán exclusivas de la capital. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado el temporal de lluvias continuará sobre buena parte del país, debido a la combinación de canales de baja presión y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe.

Se pronostican lluvias intensas en estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste de México, mientras que otras entidades registrarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

En contraste, el ambiente continuará caluroso en el noroeste del país, con temperaturas superiores a los 40 grados en estados como Baja California, Sonora, Chihuahua y Sinaloa.