Medio Maratón de CDMX 2026: Horario, ruta, calles cerradas, Metro GRATIS, premios y lo que debes saber

El Medio Maratón de la Ciudad de México regresa este domingo 12 de julio con una edición que presenta cambios importantes para los miles de corredores inscritos. Entre las principales novedades destaca una nueva ruta que lleva a los participantes por algunos de los sitios más representativos de la capital, incluido un recorrido por la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec.
La prueba mantiene la salida frente al Hemiciclo a Juárez, en la Alameda Central, y concluye en el Ángel de la Independencia. A lo largo de los 21 kilómetros, los participantes cruzan avenidas y espacios emblemáticos de la Ciudad de México, por lo que también habrá afectaciones a la circulación durante la mañana.
Con motivo de la competencia, el Sistema de Transporte Colectivo Metro implementa un servicio especial para facilitar el traslado de los corredores, quienes tendrán la posibilidad de utilizarlo sin costo.
Horario del Medio Maratón de la CDMX 2026: ¿A qué hora y en dónde inicia?
La salida del Medio Maratón depende del bloque asignado a cada corredor. La organización divide el arranque para ofrecer un mejor flujo durante los primeros kilómetros, ya que con esta medida se buscan reducir las aglomeraciones en la zona de salida.
La cita es frente al Hemiciclo a Juárez, en la Alameda Central. Los bloques Blanco, Morado, Negro y Amarillo parten desde ese punto; mientras que Verde, Azul y Naranja lo hacen sobre Eje Central Lázaro Cárdenas. El acceso a todas las personas comenzará a las 5:30 de la mañana.
¿Cuál es la ruta del Medio Maratón de la CDMX 2026?
La edición 2026 presenta una nueva ruta de 21 kilómetros. El recorrido conserva la salida en la Alameda Central y la meta frente al Ángel de la Independencia, pero incorpora el paso por la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec.
Durante la competencia, los corredores pasan por algunos de los puntos más conocidos de la capital antes de regresar a Paseo de la Reforma para completar la prueba.
- Hemiciclo a Juárez
- Plaza de la República
- Monumento a la Revolución
- Paseo de la Reforma
- Ángel de la Independencia
- Diana Cazadora
- Museo Nacional de Antropología
- Auditorio Nacional
- Campo Marte
- Monte Apalaches
- Avenida Toluca
- Tercera Sección del Bosque de Chapultepec
- Avenida de los Compositores
- Calzada Chivatito
- Regreso a Paseo de la Reforma
- Ángel de la Independencia
Calles cerradas por el Medio Maratón de CDMX: ¿Qué vialidades se verán afectadas?
Hasta el momento, las autoridades de la Ciudad de México no precisan desde qué hora comienzan los cortes a la circulación. Sin embargo, estas son las vialidades que registran afectaciones por el paso de los corredores.
- Paseo de la Reforma
- Primera Sección del Bosque de Chapultepec
- Segunda Sección del Bosque de Chapultepec
- Tercera Sección del Bosque de Chapultepec
- Montes Apalaches
- Avenida Joaquín Clausell
- José María Velasco
- Avenida Toluca
- Paseo de la Milla
- Calzada Chivatito
Metro GRATIS para los corredores: ¿A qué hora abrirá por el Medio Maratón de CDMX?
Con motivo del Medio Maratón de la Ciudad de México, el Sistema de Transporte Colectivo Metro implementa un servicio especial este domingo 12 de julio. Las Líneas 1, 2, 3 y 9 inician operaciones desde las 5:00 horas para facilitar el traslado de los participantes hacia la zona de salida.
El director del STC Metro, Adrián Rubalcava, informó a través de sus redes sociales que las personas inscritas pueden ingresar sin costo al presentar su número oficial de corredor. Además, pidió a los usuarios tomar previsiones y anticipar sus traslados debido al operativo que se implementa por la competencia.
El acceso gratuito aplica únicamente para quienes acrediten su participación con el número oficial. El resto de los usuarios puede utilizar el servicio con normalidad, mientras el Metro mantiene el horario especial en las líneas participantes durante la jornada del Medio Maratón.
¿Cuál es el premio por el Medio Maratón de CDMX?
La convocatoria del Medio Maratón establece un tiempo máximo de tres horas para completar los 21 kilómetros. Quienes superen ese límite deben abordar el vehículo barredora, quedan descalificados y no aparecen en los resultados oficiales de la competencia.
La bolsa económica para los primeros cinco lugares absolutos de ambas ramas queda distribuida de la siguiente manera:
- Primer lugar: 50 mil pesos.
- Segundo lugar: 35 mil pesos.
- Tercer lugar: 20 mil pesos.
- Cuarto lugar: 10 mil pesos.
- Quinto lugar: 5 mil pesos.
Además de los premios en efectivo, los tres primeros lugares de las categorías por edad, silla de ruedas y discapacidad visual reciben un reloj Garmin como reconocimiento a su desempeño en la edición 2026 del Medio Maratón de la Ciudad de México.