Medio Maratón de CDMX 2026: Horario, ruta, calles cerradas, Metro GRATIS, premios y lo que debes saber

El Medio Maratón de CDMX comienza en el Hemiciclo a Juárez y finaliza en el Ángel de la Independencia. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

El Medio Maratón de la Ciudad de México regresa este domingo 12 de julio con una edición que presenta cambios importantes para los miles de corredores inscritos. Entre las principales novedades destaca una nueva ruta que lleva a los participantes por algunos de los sitios más representativos de la capital, incluido un recorrido por la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec.

La prueba mantiene la salida frente al Hemiciclo a Juárez, en la Alameda Central, y concluye en el Ángel de la Independencia. A lo largo de los 21 kilómetros, los participantes cruzan avenidas y espacios emblemáticos de la Ciudad de México, por lo que también habrá afectaciones a la circulación durante la mañana.

Con motivo de la competencia, el Sistema de Transporte Colectivo Metro implementa un servicio especial para facilitar el traslado de los corredores, quienes tendrán la posibilidad de utilizarlo sin costo.

El Medio Maratón de la Ciudad de México se realiza este domingo 12 de julio. [Fotografia. Cuartoscuro]

Horario del Medio Maratón de la CDMX 2026: ¿A qué hora y en dónde inicia?

La salida del Medio Maratón depende del bloque asignado a cada corredor. La organización divide el arranque para ofrecer un mejor flujo durante los primeros kilómetros, ya que con esta medida se buscan reducir las aglomeraciones en la zona de salida.

La cita es frente al Hemiciclo a Juárez, en la Alameda Central. Los bloques Blanco, Morado, Negro y Amarillo parten desde ese punto; mientras que Verde, Azul y Naranja lo hacen sobre Eje Central Lázaro Cárdenas. El acceso a todas las personas comenzará a las 5:30 de la mañana.

¿Cuál es la ruta del Medio Maratón de la CDMX 2026?

La edición 2026 presenta una nueva ruta de 21 kilómetros. El recorrido conserva la salida en la Alameda Central y la meta frente al Ángel de la Independencia, pero incorpora el paso por la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec.

Durante la competencia, los corredores pasan por algunos de los puntos más conocidos de la capital antes de regresar a Paseo de la Reforma para completar la prueba.

Hemiciclo a Juárez

Plaza de la República

Monumento a la Revolución

Paseo de la Reforma

Ángel de la Independencia

Diana Cazadora

Museo Nacional de Antropología

Auditorio Nacional

Campo Marte

Monte Apalaches

Avenida Toluca

Tercera Sección del Bosque de Chapultepec

Avenida de los Compositores

Calzada Chivatito

Regreso a Paseo de la Reforma

Ángel de la Independencia

Calles cerradas por el Medio Maratón de CDMX: ¿Qué vialidades se verán afectadas?

Hasta el momento, las autoridades de la Ciudad de México no precisan desde qué hora comienzan los cortes a la circulación. Sin embargo, estas son las vialidades que registran afectaciones por el paso de los corredores.

Paseo de la Reforma

Primera Sección del Bosque de Chapultepec

Segunda Sección del Bosque de Chapultepec

Tercera Sección del Bosque de Chapultepec

Montes Apalaches

Avenida Joaquín Clausell

José María Velasco

Avenida Toluca

Paseo de la Milla

Calzada Chivatito

Metro GRATIS para los corredores: ¿A qué hora abrirá por el Medio Maratón de CDMX?

Con motivo del Medio Maratón de la Ciudad de México, el Sistema de Transporte Colectivo Metro implementa un servicio especial este domingo 12 de julio. Las Líneas 1, 2, 3 y 9 inician operaciones desde las 5:00 horas para facilitar el traslado de los participantes hacia la zona de salida.

El director del STC Metro, Adrián Rubalcava, informó a través de sus redes sociales que las personas inscritas pueden ingresar sin costo al presentar su número oficial de corredor. Además, pidió a los usuarios tomar previsiones y anticipar sus traslados debido al operativo que se implementa por la competencia.

El acceso gratuito aplica únicamente para quienes acrediten su participación con el número oficial. El resto de los usuarios puede utilizar el servicio con normalidad, mientras el Metro mantiene el horario especial en las líneas participantes durante la jornada del Medio Maratón.

¿Cuál es el premio por el Medio Maratón de CDMX?

La convocatoria del Medio Maratón establece un tiempo máximo de tres horas para completar los 21 kilómetros. Quienes superen ese límite deben abordar el vehículo barredora, quedan descalificados y no aparecen en los resultados oficiales de la competencia.

La bolsa económica para los primeros cinco lugares absolutos de ambas ramas queda distribuida de la siguiente manera:

Primer lugar : 50 mil pesos.

: 50 mil pesos. Segundo lugar : 35 mil pesos.

: 35 mil pesos. Tercer lugar : 20 mil pesos.

: 20 mil pesos. Cuarto lugar : 10 mil pesos.

: 10 mil pesos. Quinto lugar: 5 mil pesos.

Además de los premios en efectivo, los tres primeros lugares de las categorías por edad, silla de ruedas y discapacidad visual reciben un reloj Garmin como reconocimiento a su desempeño en la edición 2026 del Medio Maratón de la Ciudad de México.