Medio Maratón de CDMX: Nueva ruta, fecha, medallas, playeras y todos los detalles

Uno de los cambios más importantes que tendrá la media maratón de la CDMX 2026 será el ingreso a la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec. [Fotografia. Cuartoscuro]

Es momento de hacer ejercicio de calentamiento, amarrarte las agujetas y ponerte tu mejor outfit para correr, porque ya fue presentado el XIX Medio Maratón de la Ciudad de México 2026, una edición que reunirá a más de 30 mil corredores y que llegará con una nueva ruta que recorrerá algunos de los sitios más emblemáticos de la capital.

Bajo el lema “Una ruta, una ciudad, un solo equipo”, la prueba de 21 kilómetros mantendrá la salida en la Alameda Central y la meta frente al Ángel de la Independencia, aunque incorporará nuevos sectores del Bosque de Chapultepec para ofrecer un recorrido distinto a los participantes.

Además de revelar el trazado oficial, las autoridades dieron a conocer la playera conmemorativa, los detalles de inscripción, las categorías y la premiación de una de las carreras más importantes del calendario deportivo de la CDMX.

¿Cómo será la nueva ruta del Medio Maratón CDMX 2026?

El nuevo recorrido del Medio Maratón de la CDMX, que se realizará el próximo 12 de julio, comenzará frente al Hemiciclo a Juárez, en la Alameda Central, desde donde los corredores avanzarán hacia la Plaza de la República y el Monumento a la Revolución antes de incorporarse a Paseo de la Reforma.

A lo largo del recorrido, los participantes pasarán por algunos de los sitios más representativos de la capital del país. La ruta estará conformada por los siguientes puntos:

Hemiciclo a Juárez (línea de salida).

Plaza de la República.

Monumento a la Revolución.

Paseo de la Reforma.

Ángel de la Independencia.

Diana Cazadora.

Museo Nacional de Antropología.

Auditorio Nacional.

Campo Marte.

Monte Apalaches.

Avenida Toluca.

Tercera Sección de Chapultepec.

Avenida de los Compositores.

Calzada Chivatito.

Regreso a Paseo de la Reforma.

Ángel de la Independencia (meta).

Uno de los cambios más importantes será el ingreso a la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, donde los corredores atravesarán la Avenida de los Compositores antes de dirigirse hacia Fernando Alarcón, cruzar el Anillo Periférico y conectar con la Calzada Chivatito.

Posteriormente, la ruta regresará a Paseo de la Reforma para encarar los kilómetros finales hasta concluir frente al Ángel de la Independencia, donde estará instalada la meta.

¿Cómo son las playeras y las medallas oficiales del Medio Maratón de la CDMX?

La organización también presentó las playeras oficiales que acompañarán a los corredores del Medio Maratón y del Maratón de la CDMX 202. Aunque cada una cuenta con una identidad propia, ambas comparten un mismo concepto visual inspirado en las raíces culturales de México y en la conexión entre el deporte, la ciudad y sus habitantes.

La playera del Medio Maratón CDMX destaca por su color rosa mexicano y por un diseño centrado en algunos de los símbolos más representativos de la capital del país. En la parte frontal aparece un medallón circular en tonos morados que integra monumentos y edificios emblemáticos de la CDMX, como el Palacio de Bellas Artes y la Torre Latinoamericana.

Este emblema está rodeado por una serie de grecas geométricas que forman círculos concéntricos, una composición que busca representar el recorrido de los 21 kilómetros y la unión de los miles de corredores que participarán en la prueba.

Por su parte, la playera del Maratón CDMX 2026 utiliza un tono verde turquesa y está inspirada en algunos de los elementos más representativos de la identidad mexicana. En el centro del diseño sobresalen una mazorca de maíz, flores ornamentales y dos serpientes emplumadas colocadas de manera simétrica.

¿Cómo es la medalla del Medio Maratón de la CDMX?

La medalla oficial del Medio Maratón de la CDMX 2026 presenta un acabado metálico en tono dorado y un diseño inspirado en la identidad histórica y cultural de la capital del país. La pieza está encabezada por un colibrí con las alas extendidas, una de las figuras más representativas de la simbología mexica y de la propia del centro del país.

Por otro lado, la medalla oficial del Maratón de la CDMX 2026 combina algunos de los símbolos más representativos de la identidad mexicana en una pieza de acabado metálico en tonos dorados y negros.

Su diseño está dominado por una serpiente emplumada inspirada en Quetzalcóatl, la deidad mesoamericana asociada con la sabiduría, la transformación y la fortaleza, que rodea la parte central de la medalla. La composición también incorpora la figura de un ajolote, considerado uno de los símbolos más emblemáticos de la capital del país.

Uno de los elementos más llamativos es el espejo colocado en el centro de la pieza. De acuerdo con la presentación oficial, este detalle simboliza el reflejo de la historia personal de cada corredor y de los meses de preparación, sacrificio y esfuerzo necesarios para completar los 42.195 kilómetros de la prueba.

¿Cuánto cuesta participar en el Medio Maratón CDMX 2026?

La convocatoria del Medio Maratón de la CDMX establece un costo de inscripción de 720 pesos para corredores nacionales, mientras que la cuota para los corredores extranjeros será de 100 dólares.

Asimismo, en caso de existir disponibilidad durante la Expo Medio Maratón, los corredores podrán adquirir un número por mil 200 pesos, cuyos recursos serán destinados al programa Corre con Causa.

Los participantes que se registraron antes del 12 de mayo tendrán un número personalizado con su nombre.

La Media Maratón de la CDMX 2026 pasará por varios sitios emblemáticos de la capital del país. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Cuáles son los horarios y categorías de la Media Maratón de la CDMX?

De acuerdo con la convocatoria del Medio Maratón de la CDMX, la salida se realizará por bloques con la finalidad de garantizar una experiencia más ordenada y segura para todos los participantes.

Los corredores serán distribuidos en diferentes grupos de acuerdo con los criterios establecidos por la organización, lo que permitirá un mejor flujo durante los primeros kilómetros de la competencia y evitará aglomeraciones en la zona de arranque:

05:50 horas : silla de ruedas y discapacidad visual.

: silla de ruedas y discapacidad visual. 06:05 horas : atletas élite.

: atletas élite. 06:10 horas: resto de los participantes.

Las categorías del Medio Maratón de la CDMX por edad serán:

Libre : 18 a 34 años.

: 18 a 34 años. Máster : 35 a 39 años.

: 35 a 39 años. Veteranos : 40 a 44 años.

: 40 a 44 años. Veteranos II : 45 a 49 años.

: 45 a 49 años. Veteranos III : 50 a 54 años.

: 50 a 54 años. Veteranos IV : 55 a 59 años.

: 55 a 59 años. Veteranos V : 60 a 64 años.

: 60 a 64 años. Veteranos VI: 65 años y más.

También habrá divisiones para atletas en silla de ruedas de competencia y para personas con discapacidad visual. La convocatoria establece un tiempo límite de tres horas para completar la distancia, equivalente a un ritmo máximo de 8 minutos con 30 segundos por kilómetro.

¿Qué premios entregará el Medio Maratón CDMX 2026?

La bolsa económica para los ganadores absolutos del Medio Maratón de la CDMX en ambas ramas será la siguiente:

Primer lugar : 50 mil pesos.

: 50 mil pesos. Segundo lugar : 35 mil pesos.

: 35 mil pesos. Tercer lugar : 20 mil pesos.

: 20 mil pesos. Cuarto lugar : 10 mil pesos.

: 10 mil pesos. Quinto lugar: 5 mil pesos.

Por su parte, los tres primeros lugares de las categorías por edad, silla de ruedas y discapacidad visual recibirán relojes Garmin.

La edición 2026 del Medio Maratón de la CDMX se celebrará el 12 de julio y servirá como uno de los principales eventos de preparación rumbo al Maratón de la CDMX, además de formar parte de las actividades deportivas más importantes del año en la capital del país.