Mario Villanueva seguirá en prisión: Juez ratifica condena de 35 años para el exgobernador de QRoo

Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo, fue señalado por presuntos vínculos con el Cártel de Juárez durante su administración.

Un juez federal confirmó que el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, deberá cumplir la condena de 35 años y nueve meses de prisión que le fue impuesta por delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero, luego de declarar improcedente la solicitud para modificar o reducir la pena.

La resolución fue emitida por Fredy Ladislao Portillo González, titular del Juzgado Sexto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, quien rechazó la petición de la defensa para cambiar la medida impuesta por el entonces Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito.

El juzgador determinó que Villanueva Madrid sigue siendo responsable de los delitos de asociación delictuosa y contra la salud, en la modalidad de colaborar al fomento para posibilitar la comisión de delitos relacionados con el narcotráfico, agravado por haber sido un servidor público encargado de prevenir y denunciar este tipo de ilícitos.

Exgobernador de Quintana Roo busca frenar su regreso al penal

Los abogados de Villanueva Madrid, de 77 años, argumentaron que el exgobernador enfrenta diversas complicaciones de salud y permanece bajo prisión domiciliaria desde 2020. Sin embargo, el juez determinó que esas condiciones no constituyen un supuesto legal para modificar una sentencia firme por los delitos por los que fue condenado.

La defensa del exmandatario impugnó la resolución, por lo que ahora corresponderá a un Tribunal Colegiado de Apelación determinar si confirma, modifica o revoca el fallo.

Paralelamente, Villanueva mantiene otro litigio para evitar su reingreso al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi), en Ayala, Morelos.

Aunque desde junio de 2020 cumple la pena en prisión domiciliaria por motivos de salud y como medida adoptada durante la pandemia de COVID-19, un juez ordenó el año pasado que regresara al penal federal; sin embargo, esa determinación permanece suspendida mientras se resuelven los recursos promovidos por su defensa.

Mario Villanueva y sus vínculos con el Cártel de Juárez

Mario Villanueva Madrid gobernó Quintana Roo entre 1993 y 1999 bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Al concluir su administración comenzaron diversas investigaciones en su contra por presuntos vínculos con organizaciones dedicadas al narcotráfico.

De acuerdo con las autoridades mexicanas y estadounidenses, el exmandatario habría facilitado las operaciones del Cártel de Juárez, encabezado entonces por Amado Carrillo Fuentes, conocido como ‘El Señor de los Cielos’. Las investigaciones señalaron que, presuntamente, brindó protección a integrantes de esa organización criminal y participó en operaciones para ocultar recursos provenientes del tráfico de drogas.

Tras permanecer prófugo durante varios meses, Villanueva fue detenido en mayo de 2001 en Cancún. A partir de entonces enfrentó distintos procesos penales tanto en México como en Estados Unidos.

En 2010 fue extraditado a territorio estadounidense para responder por cargos relacionados con lavado de dinero. Después de cumplir una sentencia en ese país, fue repatriado a México en 2017 para continuar con los procedimientos judiciales pendientes y cumplir las condenas impuestas por tribunales mexicanos.