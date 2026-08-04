¿Sonará la alerta sísmica el 19 de septiembre? Así será el Segundo Simulacro Nacional 2026

El Gobierno de México confirmó que se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2026, con el cual se busca fortalecer la preparación ante sismos en el país y promover la participación ciudadana en zonas de riesgo.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) confirmó que el Segundo Simulacro será el próximo sábado 19 de septiembre de 2026 a las 12:00 horas (tiempo del centro del país).

Laura Velázquez, titular de la CNPC, destacó que el ejercicio contemplará cinco hipótesis de sismos a partir de datos geofísicos oficiales, según la región del país.

Los escenarios hipotéticos para el Simulacro Nacional 2026 son los siguientes:

Centro (escenario principal): Magnitud 7.7, con epicentro en Tehuacán, Puebla.

Noroeste: Magnitud 7.1, con epicentro en Mexicali, Baja California.

Noreste: Magnitud 5.2, con epicentro en Ciudad de Allende, Nuevo León.

Península de Yucatán: Magnitud 7.0, con epicentro en Cabo Catoche, Quintana Roo.

Golfo de Tehuantepec: Magnitud 7.6, con epicentro en Tonalá, Chiapas.

Laura Velázquez hizo una invitación abierta para registrar viviendas, escuelas, centros de trabajo y espacios comunitarios en la plataforma oficial del Simulacro Nacional 2026.

Al finalizar el ejercicio del próximo 19 de septiembre se podrá descargar gratuitamente la constancia de participación.

El Simulacro Nacional se lleva a cabo el día 19 de septiembre en el aniversario de los sismos de 1985 y 2017.

El CNPC cuenta con diversos materiales de prevención en el hogar ante la posibilidad de que haya sismos. Por ejemplo, se recomienda tener un Plan Familiar de Protección Civil (PFPC) para saber cómo actuar antes, durante y después de un temblor o terremoto. Entre las recomendaciones está la detección de riesgos, el diseño de rutas de evacuación y la realización de simulacros.

Este año, el Primer Simulacro Nacional se llevó a cabo el miércoles 6 de mayo de 2026. Tras el sonido de la alerta sísmica, miles de personas participaron con la evacuación de edificios. Algunos usuarios reportaron que la alerta sísmica de los celulares no sonó. En tanto, seis personas resultaron lesionadas durante el ejercicio.