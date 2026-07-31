Fuga de combustible en Iztacalco: Detectan conexión irregular en ducto de Pemex tras olor en drenaje

Autoridades ealizaron labores de limpieza y contención tras la fuga de hidrocarburo registrada en la colonia Granjas México.

Una fuga de hidrocarburo registrada en la colonia Granjas México, en la alcaldía Iztacalco, movilizó el jueves a bomberos, autoridades locales y a personal de Petróleos Mexicanos (Pemex), luego de que vecinos reportaran un fuerte olor a combustible proveniente del sistema de drenaje.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que, tras las inspecciones realizadas en coordinación con Pemex y otras dependencias, se identificó una afectación en infraestructura de hidrocarburos presuntamente provocada por actos vandálicos, situación que originó el derrame del combustible hacia la red de drenaje.

En el operativo participaron elementos de la SGIRPC, del Heroico Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), así como de la alcaldía Iztacalco, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y personal especializado de Pemex.

Como parte de las acciones de atención, las autoridades realizaron labores de limpieza y desazolve del drenaje, además de monitoreos permanentes para medir la presencia de vapores y reducir cualquier riesgo para la población. También se instalaron barreras de contención para evitar que el hidrocarburo se propagara a otros puntos del sistema de alcantarillado.

De acuerdo con Protección Civil capitalino, no se reportaron personas lesionadas ni fue necesario evacuar viviendas. Sin embargo, se mantuvo un perímetro de seguridad mientras continuaban las maniobras de mitigación y las investigaciones para determinar las causas del incidente.

Detectan conexión irregular en ducto de Pemex en Iztacalco

En un comunicado, autoridades capitalinas explicaron que se identificó una disminución en el producto en el ducto de Petróleos Mexicanos.

Derivado de ello, la titular del organismo, Myriam Urzúa Venegas, acudió al sitio a supervisar las labores de excavación con maquinaria pesada para descubrir la derivación en el ducto, una conexión irregular que habría sido utilizada para desviar el combustible.

“Alrededor de las 05:05 horas de este viernes, se confirmó la identificación de presuntos actos vandálicos a un costado de la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Petróleos Mexicanos Añil.”, señaló la SGIRPC.

Las autoridades exhortaron a la población a no acercarse al área afectada, evitar cualquier fuente de ignición y atender las indicaciones del personal de emergencia.

“La fuga se encuentra totalmente controlada con una compresa para clausurar la derivación del producto.”, indicó la dependencia.

Asimismo, Pemex señaló que activó sus protocolos de atención desde que recibió el reporte e inspeccionó la Terminal de Almacenamiento Añil y los poliductos de la zona para descartar riesgos adicionales y colaborar en la investigación.

Con información de Quadratín.