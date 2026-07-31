Santiago Nieto se compromete a gestionar infraestructura para Tolimán, Querétaro

Santiago Nieto se reunió con vecinos de la comunidad de Don Lucas y San Pedro de los Eucaliptos, en Tolimán, Querétaro.

En un encuentro cercano y de diálogo directo con vecinos de la comunidad de Don Lucas y San Pedro de los Eucaliptos, en Tolimán, Querétaro, Santiago Nieto Castillo escuchó las necesidades urgentes de la población, comprometiéndose a gestionar los apoyos necesarios que garanticen la conectividad y seguridad de la región.

Durante la asamblea informativa, el principal reclamo social fue la falta de puentes peatonales y la necesidad de concluir caminos de empedrado, infraestructuras que, al estar colapsadas e inconclusas, ponen en riesgo el traslado diario de estudiantes y trabajadores hacia sus centros de estudio y fábricas, especialmente durante la temporada de lluvias.

Ante la denuncia ciudadana de promesas incumplidas y el abandono por parte del gobierno estatal hacia los municipios gobernados por fuerzas políticas distintas, Nieto Castillo aseguró que ya ha entablado comunicación con representantes federales, incluyendo a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

“Desde la presidencia municipal no se puede hacer todo y menos si el gobierno del estado no apoya a Tolimán; necesitamos cambiar esta ruta”, afirmó, subrayando la urgencia de acudir a la federación para dar resultados reales.

Santiago Nieto llama a defender la soberanía de México

Durante el evento, el aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Querétaro aprovechó la tribuna para hacer un firme llamado a defender la soberanía nacional frente a cualquier intento de intervencionismo extranjero, destacando la importancia de proteger a los connacionales y mantener una postura de respeto como nación grande.

Para lograrlo, exhortó a los asistentes a trabajar en unidad y en estrecha colaboración con la presidenta Claudia Sheinbaum, fortaleciendo el movimiento de transformación desde cada comunidad y municipio.

Finalmente, Santiago Nieto repudió el abandono sistemático que sufre Tolimán, evidenciado no solo en la falta de infraestructura vial, sino también en las graves carencias del sistema de salud local y la falta de especialistas médicos.

Lamentó que decisiones políticas del gobierno estatal impidan la llegada de programas sociales de gran impacto como IMSS-Bienestar, el cual beneficiaría enormemente a la población del semidesierto queretano.

“Por el bien de todos, primero los pobres; las políticas de la Cuarta Transformación son universales para todos”, concluyó, comprometiéndose a seguir luchando por la justicia social en Querétaro.