¿Qué hacer si sufres un robo en el Estadio GNP Seguros? Así puedes pedir apoyo

El Estadio GNP Seguros cuenta con cientos de cámaras distribuidas dentro y fuera del recinto. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/Cuartoscuro).

Imagina que estás en el Estadio GNP Seguros disfrutando de un concierto. Tu canción favorita comienza a sonar, buscas tu celular para grabar, pero… ¡No está! Revisas tus bolsillos, el suelo y hasta preguntas a quienes te acompañan, pero no aparece.

Este es un momento desagradable que más de una persona ha vivido durante conciertos masivos y festivales como el Vive Latino. Sin embargo, existen medidas que puedes tomar si atraviesas una situación así.

Desde el Centro de Mando —donde se monitorea todo lo que ocurre dentro y fuera del Estadio GNP Seguros mediante cientos de cámaras— existe un protocolo especial para atender este tipo de casos.

¿Cómo pedir apoyo si sufres un robo en el Estadio GNP Seguros?

Durante un recorrido por las instalaciones del Estadio GNP Seguros con motivo de los conciertos de Harry Styles en la Ciudad de México, Adampol Valdespino, gerente de seguridad de inmuebles Ocesa, explicó que en los eventos del recinto se cuenta con el apoyo de la Policía Bancaria Industrial.

“La ocupamos como seguridad interna, la contratamos para que esté dentro de la operación del evento”, compartió el experto.

Durante los eventos masivos, el despliegue de elementos policiacos es amplio. Como ejemplo están los seis conciertos de Harry Styles en el recinto, ya que para cada uno se contratará a “mil 800 elementos de seguridad para la parte interior del evento y más de mil 100 elementos en las periferias”, explica el experto.

Durante los conciertos se despliega un protocolo de seguridad especial. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

Es por este motivo que, si una persona es víctima de algún delito dentro del Estadio GNP Seguros, puede acercarse a los elementos de la Policía Bancaria Industrial.

“Cualquier ilícito, como que una persona asistente al estadio sufra robo de sus pertenencias o haya tenido cualquier problema en el cual quiera generar una denuncia, se le da el apoyo”, comenta Adampol Valdespino.

Además, el protocolo indica que las víctimas serán acompañadas por los uniformados durante este proceso: “Se les asigna una patrulla de las que tenemos en el dispositivo, los llevan al Ministerio Público que les toca para que levanten su denuncia”, indica.

¿Te pueden mostrar las cámaras de seguridad? Así puedes solicitar la grabación del Estadio GNP Seguros

Además de los elementos de seguridad, el Estadio GNP Seguros cuenta con cámaras que se dividen en tres categorías, según compartió el gerente de seguridad de inmuebles Ocesa.

Cámaras fijas: Están en un lugar fijo del recinto y operan todos los días.

Están en un lugar fijo del recinto y operan todos los días. Body Cam: Se colocan en el pecho de los oficiales.

Se colocan en el pecho de los oficiales. Cámaras temporales: Se instalan en lugares estratégicos dependiendo del evento.

Todas estas cámaras registran la actividad dentro y fuera del inmueble. Sin embargo, para acceder a las grabaciones se necesita una orden del Ministerio Público que, de acuerdo con Adampol, puede solicitarse al presentar la denuncia.

“El Ministerio Público gira un oficio solicitando los videos de la zona donde pasó la situación y nosotros mandamos esos videos por medio de nuestra área jurídica”, comparte. Este es un paso importante, ya que los clips no se entregan sin una orden.

El Centro de Mando del Estadio GNP Seguros cuenta con imágenes en tiempo real de todo lo que sucede dentro y fuera del recinto. (Foto: Cecilia L. García)

¿Qué hacer si me roban el celular? Los primeros pasos tras la denuncia

Además de acudir con las autoridades, el Instituto Federal de Telecomunicaciones indica que uno de los primeros pasos es llamar al operador que brinda el servicio para cancelar la línea lo antes posible.

“Esto evitará que sea usado para cometer algún ilícito, que sea reactivado o flexeado”, indica la institución. La CONDUSEF añade que otro paso primordial es comunicarte con tu banco.

El objetivo es solicitar el bloqueo de tus aplicaciones de banca móvil para evitar que sean utilizadas. También es importante informar a tus amigos y familiares para prevenirlos ante un posible fraude.