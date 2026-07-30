Harry Styles trae su Pop-Up Store a CDMX: Fechas, horarios y todo lo que debes saber sobre la tienda

Harry Styles ofrecerá seis conciertos en el Estadio GNP Seguros, su primera fecha será a partir de este viernes 31 de junio. [Fotografía. Shutterstock]

Los seguidores de Harry Styles tendrán una razón más para celebrar su regreso a la Ciudad de México. Además de los seis conciertos que ofrecerá como parte de la gira Together, Together, el cantante británico anunció la apertura de una Pop-Up Store, una tienda temporal que ofrecerá mercancía oficial inspirada en esta etapa.

La iniciativa busca extender la experiencia más allá del escenario y convertirse en un punto de encuentro para los seguidores de Harry Styles durante los días que permanezca en la capital del país.

Si te estás preparando para recibir al exintegrante de One Direction en nuestro país, conoce toda la información sobre los horarios, fechas y los productos que ofrecerá la tienda oficial del artista británico.

¿Cuándo y dónde abrirá la Pop-Up Store de Harry Styles?

La Harry Styles Pop-Up Store estará disponible del 31 de julio al 10 de agosto de 2026 en Lucerna 32, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, en la CDMX.

Además de funcionar como un espacio para adquirir productos oficiales, la Pop-Up Store ofrecerá una experiencia temática inspirada en esta nueva etapa musical de Harry Styles, por lo que se espera que se convierta en uno de los principales puntos de reunión para sus seguidores antes y después de los conciertos.

Los asistentes podrán encontrar productos creados especialmente para la Pop-Up Store de México, algunos de ellos de edición limitada y disponibles únicamente durante el periodo en que permanezca abierta.

¿Cuáles son los horarios de la tienda Pop-Up Store de Harry Styles en México?

Aunque todavía no se ha dado a conocer el catálogo completo ni los precios, la organización adelantó que los clientes American Express tendrán acceso a mercancía exclusiva de 11:00 a 12:00 horas, al presentar una tarjeta vigente, y podrán ingresar acompañados por un invitado. De igual forma, tendrán los siguientes beneficios:

Fila exclusiva.

Caja exclusiva de cobro.

Posibilidad de adquirir hasta 2 artículos de mercancía exclusiva.

Un sticker de regalo por compra, sujeto a disponibilidad.

El acceso al público en general será de 12:00 a 19:00 horas. La única fecha en la que no estará disponible la tienda será el lunes 3 de agosto.

¿Qué productos estarán disponibles en la Pop-Up Store de Harry Styles y qué costo tendrán?

La Pop-Up Store contará con una amplia variedad de mercancía oficial de la gira Together, Together, con precios que van desde los 300 hasta los mil 600 pesos. Entre los artículos disponibles destacan sudaderas, gorras, bolsas de tela, playeras, bufandas y los discos en vinilo y CD del álbum Katito.

Acá te dejamos un listado de los precios y productos que estarán disponibles en la tienda temporal.

Hoodies oficiales (roja y negra): mil 600 pesos.

mil 600 pesos. Jersey Together Together : mil 400 pesos.

mil 400 pesos. Playeras temáticas ( Dance No More Tee , Smoke Tee , Together Together Pink Tee ): 800 pesos.

( , , ): 800 pesos. Playera Respect Your Mother y Together Together Red Tee : 800 pesos.

800 pesos. Playera manga larga Mexico City Long Sleeve : mil 100 pesos.

mil 100 pesos. Gorras ( Respect Your Mother Hat y Together Together Hat ): 700 pesos.

( y ): 700 pesos. Bufanda Kiss Disco Scarf : 600 pesos.

600 pesos. Tote bags ( Together Together Tote ): 500 pesos.

( ): 500 pesos. Bolsa tipo canvas: 400 pesos.

400 pesos. Llavero Together Together : 400 pesos.

400 pesos. Póster oficial: 500 pesos.

500 pesos. Calcetas: 300 pesos.

300 pesos. Vinil Katito Black Vinyl : mil pesos.

mil pesos. CD Katito CD: 550 pesos.

Harry Styles Harry Styles se presenta en el Estadio GNP Seguros en la CDMX. (Foto: Shutterstock/Cuartoscuro)

¿Cuándo serán los conciertos de Harry Styles en CDMX?

La Pop-Up Store acompañará la residencia de Harry Styles en la Ciudad de México, donde ofrecerá seis conciertos en el Estadio GNP Seguros, todos programados para comenzar a las 21:00 horas.

El exintegrante de One Direction dará sus funciones en las siguientes fechas:

Viernes 31 de julio.

Sábado 1 de agosto.

Martes 4 de agosto.

Viernes 7 de agosto.

Sábado 8 de agosto.

Lunes 10 de agosto.

En todas las presentaciones, la cantante británica Jorja Smith será la encargada de abrir el espectáculo. La artista ha colaborado con figuras como Drake, Kendrick Lamar, Stormzy, Burna Boy y Kali Uchis, y entre sus canciones más populares destacan ‘Blue Lights’, ‘Be Honest’, ‘Teenage Fantasy’, ‘Little Things’ y ‘Try Me’.

Con esta tienda temporal, Harry Styles busca que sus seguidores vivan la experiencia de su gira Together, Together más allá de los conciertos, con un espacio donde podrán comprar mercancía oficial, encontrar productos exclusivos y sumarse al ambiente que se vivirá en la Ciudad de México durante su estancia.