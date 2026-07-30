Primer concierto de Harry Styles en CDMX: ¿Cómo estará el clima este viernes 30 de julio?

Así estará el clima en CDMX y Edomex este 30 de julio.

¿Verás a Harry Styles este 31 de julio? El clima en el Valle de México para este viernes presentará condiciones de cielo medio nublado. La Ciudad de México registrará una temperatura mínima de 11°C y una máxima de 26.3°C. Se espera un día fresco por la mañana, volviéndose templado en las horas de la tarde.

Vista parcial de la Ciudad de México bajo un cielo medio nublado.

¿Qué temperaturas se esperan en CDMX y Edomex mañana?

En la Ciudad de México, el termómetro marcará entre 11°C y 26.3°C. Por su parte, en Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, las temperaturas variarán de 10.7°C a 25.7°C, con vientos de 5 km/h. Se recomienda llevar una chamarra por la mañana.

Toluca registrará las temperaturas más bajas, con una mínima de 6°C y una máxima de 21.7°C. En Ecatepec de Morelos, se esperan valores entre 11°C y 27°C, siendo la ciudad más cálida de las mencionadas. Los vientos serán ligeros, de 3 a 4 km/h.

¿Habrá lluvias o vientos fuertes en el Valle de México?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que un canal de baja presión en el interior del país, junto con inestabilidad atmosférica, favorecerá cielos medio nublados. No se anticipan lluvias significativas para la región central, pero sí en otras zonas del país.

Para el Valle de México, las condiciones atmosféricas indican un cielo predominantemente medio nublado. Los vientos serán ligeros, con velocidades de 5 km/h en la Ciudad de México y Naucalpan, y de 3 km/h en Toluca. Ecatepec tendrá vientos de 4 km/h.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex este fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días es el siguiente:

viernes 31 de julio: Máxima de 26°C, Mínima de 11°C, Medio nublado, viento de 5 km/h.

sábado 1 de agosto: Máxima de 26°C, Mínima de 11°C, Medio nublado, viento de 4 km/h.

domingo 2 de agosto: Máxima de 27°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

La tendencia para el fin de semana en el Valle de México es de estabilidad, con temperaturas similares. El sábado continuará con cielo medio nublado, mientras que el domingo se espera un cielo más nublado, aunque sin cambios drásticos en las temperaturas máximas y mínimas.

¿Qué recomendaciones hay para el clima en CDMX y Edomex?

Ante las mañanas frescas y tardes templadas, se recomienda a la población mantenerse hidratada, especialmente si se realizan actividades al aire libre. Aunque el cielo estará medio nublado, el uso de protector solar sigue siendo una buena práctica para proteger la piel.

Para el viernes, es aconsejable vestir en capas debido a la variación de temperatura entre la mañana y la tarde. Un suéter ligero o chamarra será útil a primera hora. No se prevén lluvias, por lo que un paraguas no será indispensable.

Fuente: CONAGUA.

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