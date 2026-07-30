Un viernes soleado en Jalisco: Este 31 de julio habrá temperaturas de 12°C a 31°C

Para este viernes, Guadalajara registrará una mínima de 12°C y una máxima de 30.3°C. (Foto: Cuartoscuro)

El clima en la Zona Metropolitana de Guadalajara para el viernes 31 de julio será de cielo despejado.

Se esperan temperaturas entre 12°C como mínima y 31°C como máxima, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Un día soleado espera a la región.

¿Qué temperatura hará en Jalisco este viernes?

Para este viernes, Guadalajara registrará una mínima de 12°C y una máxima de 30.3°C. Zapopan tendrá temperaturas entre 12°C y 30.3°C, con un cielo despejado. Las condiciones térmicas serán similares en toda la zona.

Tlaquepaque y Tonalá tendrán mínimas de 12.3°C y máximas de 30.3°C.

Los municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tonalá también verán un clima despejado. Las diferencias de temperatura entre las ciudades serán mínimas.

¿Lloverá mañana viernes en la Zona Metropolitana?

El viernes, la Zona Metropolitana de Guadalajara presentará un cielo despejado durante la mayor parte del día. La probabilidad de lluvia es baja.

El viento soplará suavemente a 4 km/h en las cuatro ciudades principales.

Las condiciones del clima indican un ambiente estable y mayormente soleado.

El viento se mantendrá ligero en toda la región, favoreciendo actividades al aire libre. No se prevén precipitaciones significativas en la zona.

¿Cómo estará el clima en Jalisco el fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la Zona Metropolitana de Guadalajara es el siguiente:

Viernes 31 de julio: Máxima de 31°C, mínima de 12°C, cielo despejado, viento de 3 km/h.

Sábado 1 de agosto: Máxima de 30°C, mínima de 12°C, medio nublado, viento de 5 km/h.

Domingo 2 de agosto: Máxima de 30°C, mínima de 12°C, cielo despejado, viento de 4 km/h.

La tendencia general para el fin de semana en Jalisco indica estabilidad, con temperaturas cálidas y cielos variables.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sugiere seguir los avisos oficiales por cambios.

¿Cómo protegerse del calor de 31°C en Jalisco?

Ante las temperaturas máximas que rondan los 31°C, se recomienda a la población mantenerse hidratada bebiendo suficiente agua. Evitar la exposición directa al sol en las horas de mayor intensidad es crucial.

Usar ropa ligera de colores claros y aplicar protector solar ayuda a prevenir golpes de calor.

Si planea actividades al aire libre, se sugiere realizarlas temprano por la mañana o al atardecer para evitar el calor fuerte.

¿Afectará el clima las actividades en Jalisco?

El clima despejado y cálido favorece las actividades al aire libre, como paseos o deportes.

Sin embargo, se aconseja tomar precauciones durante las horas centrales del día por el calor. El tránsito no debería verse afectado.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.