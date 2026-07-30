Bajo la sombra de ‘El Mencho’: Subasta pública de cabaña en Tapalpa, Jalisco fracasa en 2 ocasiones

El complejo turístico donde abatieron a 'El Menxho' se encuentra en una zona boscosa y de alta plusvalía en Jalisco.(Fotoarte El Financiero).

La misión del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) no ha sido completada y es que ya en dos ocasiones han intentado realizar la subasta pública de la última morada de Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y abatido en febrero del 2026.

El Indep describe a la propiedad del narco como un terreno rústico, ubicado en Lote número 10, Manzana 8, Fraccionamiento Tapalpa Country Club, en el pueblo mágico de Jalisco.

Según La Saga, la cabaña en Tapalpa Country Club se subasta en 12 millones 939 mil 520 pesos, pero nadie levanta la mano cuando se oferta al mejor postor.

Aunque la propiedad está ubicada en una exclusiva zona de Jalisco, en Tapalpa, un pueblo mágico, el mercado no cede ante el significado simbólico del lugar: ahí vivió sus últimos días uno de los narcos más buscados.

En la cabaña se le administraban a ‘El Mencho’ sus medicamentos y tratamientos relacionados con la insuficiencia renal.

En el interior fueron hallados objetos religiosos, como un altar dedicado a la Virgen de Guadalupe y una carta con el Salmo 91.

La propiedad ‘sufre’ lo que es conocido como el estigma inmobiliario, que consiste en que el valor de la propiedad, los lujos y lo exclusivo de la zona son vencidos por el valor simbólico de lo que pasó, en este caso el abatimiento del narco.

¿Cómo es la exclusiva zona de Tapalpa Country Club, donde está la cabaña de ‘El Mencho’?

El complejo turístico se encuentra en una zona boscosa y de alta plusvalía en Jalisco. La cabaña de ‘El Mencho’ se encuentra en un fraccionamiento, cerca del kilómetro 5.4 de la carretera Tapalpa–San Gabriel, a unos 130 kilómetros de Guadalajara.

Es una zona de descanso caracterizada por cabañas rústicas de alta gama, amplios terrenos arbolados y espacios diseñados para el turismo de aventura.

Operan negocios como el Hotel Tapalpa Country Club, con campo de golf, además de otras opciones como Cabañas Ubuntu, Cabaña Country Club Tapalpa, Cabañas de los Pastores, La Pastora, Rancho Pinto y Relicario Campestre.

En 2024, Cabañas La Loma cobró relevancia tras cateos realizados, luego de versiones que lo ubicaban como posible refugio de Oseguera Cervantes.