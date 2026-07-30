Karely Ruiz niega que el robo a su casa sea un montaje para ganar fama: ‘La gente está enferma’

Karely Ruiz también denunció que parte de su información personal fue filtrada tras el robo, como la ubicación exacta del domicilio. (Foto: Cuartoscuro/Unsplash).

A un día del robo que sufrió Karely Ruiz, la exparticipante de Supernova Strikers: Génesis habló al respecto a través de redes sociales, donde hizo frente a las críticas que enfrentó tras ser víctima del hecho violento.

El robo en la casa de Karely Ruiz ocurrió durante la madrugada del miércoles 29 de julio, cuando siete hombres armados irrumpieron en su domicilio. Una situación por la cual la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ya abrió una investigación.

Aunque la influencer y modelo emitió un comunicado en el que aseguró que tomará medidas en contra de las personas que resulten responsables del robo a su hogar, hubo quienes aseguraron que todo fue un montaje para ganar fama.

¿Qué dijo Karely Ruiz sobre las críticas tras el robo de su casa?

Ante los comentarios en los que la acusaron de haber inventado el asalto en su hogar, Karely Ruiz emitió un breve comunicado donde explicó que jamás recurriría a estas prácticas únicamente con el objetivo de ganar seguidores.

Una situación que la sorprendió, ya que muchas personas la acusaron de hacerlo: “La gente está enferma. Tantos comentarios deseándole el mal a mi familia y diciendo que yo inventé todo por fama”, escribió.

La influencer y modelo Karely Ruiz ha participado en combates como Ring Royale y Supernova. (Foto: Cuartoscuro.com) (Galo Cañas Rodríguez)

En su publicación, la también exparticipante de Ring Royale, el evento de box amateur organizado por Poncho de Nigris, afirmó que tanto ella como sus seres queridos se encuentran bien.

“Gracias a Dios todo está bien, mi gente. Me asusté mucho, mi gente. Yo jamás inventaría algo así por fama o números”, agregó. El mensaje llegó poco después de que Karely Ruiz anunció medidas legales en contra de quienes robaron su casa.

“No vamos a dejar este hecho impune. Llegaremos hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia y los responsables respondan por sus actos. Confiamos en que la verdad saldrá a la luz”, escribió.

¿Por qué Karely Ruiz no se siente segura en su casa tras el robo?

La influencer también indicó que por ahora no se siente tranquila en su hogar. Explicó que, tras el robo, se revelaron datos personales como la ubicación exacta de su domicilio, lo que no la hace sentir segura.

“Exponer la ubicación o información personal de alguien puede tener consecuencias muy serias. Después de lo ocurrido ya ni en mi propia casa me siento segura, nadie debería pasar por esto solo por el simple hecho de ser figura pública”, compartió en un post de Facebook.

Dado que Karely Ruiz aseguró que la filtración de su información privada los pone en riesgo, indicó que también buscará justicia por esta situación, aunque no explicó de qué forma procederá.

Por ahora, la influencer dejó en claro que se encuentra bien, pues tras los hechos violentos únicamente sufrió pérdidas materiales: “Afortunadamente mi familia y yo estamos bien. Eso es lo importante. Lo material puede recuperarse, pero nadie tiene derecho a irrumpir en un hogar y hacer pasar a una familia por una situación así”, escribió.

Karely Ruiz fue asaltada en su domicilio. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

¿Cómo fue el robo a la casa de Karely Ruiz?

La madrugada del miércoles 29 de julio, Karely Ruiz fue víctima de un robo con violencia en una vivienda ubicada en la colonia Las Puentes, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de San Nicolás: el reporte fue recibido alrededor de las 03:45 horas, cuando se alertó sobre la presencia de siete hombres armados dentro del inmueble.

Según la versión proporcionada por las autoridades: Jhon Echeverry, pareja de la creadora de contenido, relató que los agresores lo golpearon en la cabeza para obligarlo a revelar dónde se encontraba el dinero. Después de apoderarse de efectivo, joyería y aparatos electrónicos, el grupo escapó del lugar.

La dependencia municipal precisó que, durante el asalto, Karely Ruiz y su hija también estaban dentro de la vivienda, aunque ninguna de las dos resultó lesionada.

Respecto a la forma en que ocurrió la irrupción: N+ informó que los presuntos responsables habrían ingresado primero a una propiedad contigua y, desde ahí, escalaron hasta entrar al domicilio por un ventanal. En tanto, El Norte publicó que la resistencia de la pareja para evitar el robo provocó un forcejeo que llamó la atención de los vecinos, quienes solicitaron apoyo a los servicios de emergencia.

Tras los hechos, agentes de la Policía Ministerial y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizaron las primeras diligencias en el inmueble. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó posteriormente que, hasta el momento, no existen elementos para investigar el caso como un intento de secuestro, por lo que la carpeta continúa abierta por el delito de robo con violencia.

Con información de Quadratín.