Karely Ruiz advierte a ladrones de su casa: ‘Llegaremos hasta las últimas consecuencias’

Karely Ruiz compartió un comunicado sobre el robo con violencia del que fue víctima mientras estaba en su casa. (Foto: Cuartoscuro/Ig @karelyruiz)

La influencer Karely Ruiz reveló que, tras el robo con violencia a su casa registrado la madrugada de este miércoles, emprenderá acciones legales y las llevará hasta las últimas consecuencias para dar con los responsables.

“No vamos a dejar este hecho impune. Llegaremos hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia y los responsables respondan por sus actos. Confiamos en que la verdad saldrá a la luz”, expresó en un comunicado publicado la noche del miércoles.

La influencer regiomontana explicó brevemente lo ocurrido: “Personas ajenas a nuestra familia entraron a robar a nuestra casa, atentando contra nuestra tranquilidad y nuestra seguridad”, relató.

Karely Ruiz aseguró que tanto ella como su familia se encuentran bien tras el asalto y destacó que eso es “lo más importante”. Asimismo, señaló que las pérdidas fueron únicamente materiales.

No obstante, subrayó el impacto emocional que dejó el asalto. “Nadie tiene derecho a irrumpir en un hogar y hacer pasar a una familia por una situación así”, expresó.

La creadora de contenido mexicana también agradeció las muestras de apoyo que recibió de sus seguidores luego de que se conociera el robo durante la mañana de este miércoles.

“Agradezco de corazón a todas las personas que nos han brindado su apoyo, sus mensajes y su preocupación en estos momentos”, concluyó su mensaje.

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