¿Y Enrique Inzunza? Morena explica por qué sigue como senador pero no va a la Comisión Permanente

Enrique Inzunza aseguró que será su propio abogado en cualquier proceso de EU en su contra.

Con acusaciones de Estados Unidos por nexos con el Cártel de Sinaloa, el senador Enrique Inzuna permanece en funciones, pero sin acudir al Senado de la República, pero, ¿por qué no lo han retirado de su cargo?

Desde Morena defienden que Inzunza continúe como senador, y de acuerdo con Ignacio Mier, coordinador de la bancada guinda en el Senado, al no existir sentencia ni procedimiento en su contra, la mesa directiva no puede retirarlo del cargo.

¿Morena podría sacar a Enrique Inzunza de su cargo?

Por ahora no, ya que desde el grupo parlamentario de Morena esperan las pruebas que no ha entregado Estados Unidos sobre el supuesto vínculo de Enrique Inzunza con Los Chapitos, que en casi 100 días no han llegado.

En caso de que llegaran dichas pruebas y comenzara un caso, “cabría la posibilidad de la licencia, en tanto no exista eso, nosotros no lo podemos hacer”.

Entonces la nueva pregunta es: ¿Por qué Enrique Inzunza sigue en funciones pero no va a las instalaciones del Senado? Ya que el funcionario morenista está inscrito en la Comisión Permanente a poco más de un mes del inicio del periodo de sesiones.

La respuesta de Ignacio Mier es: “por estrategia del grupo parlamentario”.

“El binomio propietario suplente solo se da para el caso que haya una licencia. Si ustedes van al salón de plenos, buena parte de los senadores que fueron registrados en el grupo de cada partido lo define el coordinador conforme a estratégias, temas, agenda legislativa y agenda política, y yo lo decidí, como lo mencioné, que por estrategia del grupo parlamentario no lo íbamos a hacer”.

Desde que Enrique Inzunza está acusado de nexos con el Cártel de Sinaloa, no se ha presentado en la Ciudad de México para sus funciones como senador; sin embargo, de manera remota, ha participado en las reuniones de trabajo de la Comisión de Justicia del Senado.

Respecto a las acusaciones, Inzunza aseguró que se defenderá por su propia cuenta, aunque aún no existen pruebas de EU con las que la Fiscalía pueda investigar su relación con el narco.