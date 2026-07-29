¿Cómo y dónde votar en ‘La Casa de los Famosos México 2026’? Paso a paso

El público puede salvar a su habitante favorito en 'La Casa de los Famosos México'. (Fotos: IA / Facebook La Casa de los Famosos México).

El chisme y la estrategia están puestos en La Casa de los Famosos México 2026, pero la última palabra en la competencia depende del público. Semana tras semana, la audiencia tiene la oportunidad de influir en el rumbo del reality al emitir su voto para apoyar a los favoritos.

El reality volvió justo para la cruda post-Mundial 2026 y ya enganchó a más de uno. El grupo de habitantes de La Casa de los Famosos México arrancó fuerte, con las rarezas de Aldo Rendón y las ocurrencias de Karina Torres.

En esta edición hay varias novedades en La Casa de los Famosos y la votación no se escapa de cambios. Te contamos todo lo que debes saber.

Página y paso a paso para votar en ‘La Casa de los Famosos México 2026’

La dinámica es la de siempre: cada miércoles los habitantes se nominan entre sí en el confesionario para conformar una placa de al menos cinco en riesgo de eliminación.

El público debe emitir un voto positivo, es decir, elige al habitante nominado que desea salvar de la eliminación del domingo. Al final de la semana, el concursante que reúne menos apoyo es quien abandona la casa.

Para participar, este es el proceso:

Ingresar al sitio oficial de La Casa de los Famosos México 2026. Acceder al apartado VOTA cuando la ventana de votación se encuentre abierta. Seleccionar al habitante nominado que deseas salvar. Confirmar el voto. Si cuentas con ViX Premium, inicia sesión para utilizar los votos adicionales disponibles.

Después de cada voto, la plataforma solicita esperar unos segundos para registrar correctamente la participación antes de permitir emitir otro voto.

Galilea Montijo indica el arranque y cierre de la votación de la semana. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM (Graciela López Herrera)

¿Cuándo abren las votaciones en ‘LCDLFM’ 2026?

La producción informó que las votaciones se habilitan en distintos momentos de la semana:

Miércoles: después de las nominaciones y cuando Galilea Montijo anuncie oficialmente el inicio de la votación. Permanecen abiertas hasta el final de la postgala.

después de las nominaciones y cuando Galilea Montijo anuncie oficialmente el inicio de la votación. Permanecen abiertas hasta el final de la postgala. Jueves: desde el inicio de la pregala y hasta concluir la postgala.

desde el inicio de la pregala y hasta concluir la postgala. Viernes: desde la pregala hasta el cierre de la postgala.

desde la pregala hasta el cierre de la postgala. Domingo: desde el inicio de la pregala y hasta que Galilea Montijo anuncie en vivo el cierre de la votación durante la gala de eliminación.

¿Cuántas veces puedo votar en ‘La Casa de los Famosos México 2026’?

El número de votos disponibles depende del país desde donde participes y de si cuentas o no con una suscripción ViX Premium.

De acuerdo con la información oficial, quienes se encuentran en México disponen de:

Un voto gratuito.

Diez votos adicionales si cuentan con una cuenta de ViX Premium.

'La Casa de los Famosos México' se estrenó el 26 de julio de 2026. (Foto: Cuartoscuro.com). (Graciela López Herrera)

En cambio, quienes participan desde los países latinoamericanos habilitados para votar necesitan una cuenta de ViX Premium, con la que obtienen:

Diez votos para apoyar a sus habitantes favoritos.

El usuario tiene la posibilidad de concentrarlos en un solo participante o distribuirlos entre varios nominados.

¿Dónde puedo votar en ‘La Casa de los Famosos México 2026’? Lista de países

A diferencia de temporadas anteriores, la cuarta edición amplió la participación del público fuera de México. Además del territorio mexicano, el reality 24/7 y la votación están disponible en los siguientes países de Latinoamérica:

Argentina

Bolivia

Chile

Colombia

Costa Rica

República Dominicana

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

Uruguay

Venezuela

Ricardo Margaleff y Wendy Guevara son parte de las pregalas y postgalas. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM (Graciela López Herrera)

Lista de habitantes de ‘La Casa de los Famosos México 2026’

La Casa de los Famosos México 4 reúne a personalidades de distintos ámbitos, entre ellos la actuación, la música, la creación de contenido, la conducción y el deporte:

Aldo Rendón , fashion stylist. Al momento de la información consultada aparece como nominado .

, fashion stylist. Al momento de la información consultada aparece como . Mariana Ochoa , cantante y actriz.

, cantante y actriz. Luis Chaparro , creador de contenido.

, creador de contenido. Gema Garoa , actriz y conductora.

, actriz y conductora. Yanet García , actriz y health coach.

, actriz y health coach. Memo Schutz , comentarista y conductor.

, comentarista y conductor. Brianda Deyanara , creadora de contenido.

, creadora de contenido. Fede Vigevani, infiltrado y creador de contenido.

Ese Pérez , creador de contenido.

, creador de contenido. Arantza Ruiz , actriz.

, actriz. Masad Altamimi , creador de contenido.

, creador de contenido. Flor Vigna , actriz y cantante.

, actriz y cantante. Yahir , cantante.

, cantante. Cynthia Klitbo , actriz.

, actriz. Moisés Peñaloza , actor.

, actor. Ximena Herrera , actriz.

, actriz. Karina Torres , creadora de contenido.

, creadora de contenido. Ernesto Laguardia, actor.

Fede Vigevani tiene el rol del "infiltrado". (Foto: Fotoarte El Financiero/Cuartoscuro).

¿Dónde ver ‘La Casa de los Famosos México 2026’?

El contenido está disponible a través de:

Las Estrellas : domingo, 8:30 p.m.

: domingo, 8:30 p.m. Canal 5 : lunes a viernes, 10:00 p.m.

: lunes a viernes, 10:00 p.m. ViX Premium: transmisión 24/7; así como pregalas, galas y postgalas, conducidas por Galilea Montijo, Odalys Ramírez, Diego de Erice, Wendy Guevara y Ricardo Margaleff.

Moneda del Destino: votación adicional por WhatsApp

Una de las novedades de La Casa de los Famosos México 2026 es la participación del público en decisiones adicionales a las eliminaciones semanales.

El canal oficial de WhatsApp del reality permite realizar votaciones especiales relacionadas con algunas dinámicas del programa. Entre ellas se encuentra la Moneda del Destino, cuyo beneficio puede ser elegido por la audiencia.

Para participar en esta dinámica, la producción indicó que los usuarios deben:

Buscar el canal oficial de La Casa de los Famosos México en la sección de comunidades de WhatsApp. Unirse al canal oficial. Localizar la encuesta disponible. Emitir su voto por la opción que prefieran.

Con ello, el programa amplía las formas en que los seguidores pueden influir en la competencia, ya sea apoyando a un habitante durante las nominaciones o participando en votaciones especiales que pueden modificar el desarrollo del juego.