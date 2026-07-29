FIFA investiga caso de Las Malvinas y altercado en la final del Mundial 2026: ¿Quiénes están involucrados?

Tras ganar el partido contra Inglaterra, los jugadores de Argentina mostraron una pancarta con la leyenda 'Las Malvinas son Argentinas'. (Foto: AP)

La FIFA abrió una investigación contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por incidentes registrados durante la Copa Mundial 2026, entre ellos la exhibición de la pancarta con el mensaje ‘Las Malvinas son Argentinas’ tras la victoria sobre Inglaterra en las semifinales.

El organismo considera que los hechos podrían constituir infracciones a varios artículos de su Código Disciplinario relacionados con manifestaciones de carácter no deportivo, conducta indebida, discriminación y orden en los partidos.

Además del expediente contra la AFA, la Comisión Disciplinaria de la FIFA inició investigaciones individuales contra cuatro integrantes vinculados con la selección argentina y un futbolista de España por un altercado ocurrido al terminar la final del Mundial 2026.

¿A quién investiga la FIFA por el cartel de Las Malvinas?

En el caso de la polémica por la pancarta que hacía referencia a las Islas Malvinas, la única entidad investigada es la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El mensaje fue desplegado por jugadores argentinos después de vencer 2-1 a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, una celebración que generó críticas por tratarse de una postura política durante un torneo organizado por la FIFA.

La controversia surgió porque Argentina denomina Islas Malvinas al territorio conocido en el Reino Unido como Falkland Islands, cuya soberanía es motivo de una disputa histórica entre ambos países.

Tras la victoria ante Inglaterra, varios futbolistas exhibieron la pancarta sobre el césped mientras celebraban el pase a la final, situación que provocó cuestionamientos y peticiones desde el Reino Unido para que el organismo rector del futbol revisara lo ocurrido.

"El que no brinque es inglés", cantaron jugadores. EFE/EPA/WILL OLIVER (WILL OLIVER/EFE) (WILL OLIVER/EFE)

De acuerdo con el comunicado de la FIFA, el procedimiento contra la AFA contempla posibles infracciones al artículo 13, párrafo 2 c), por la “utilización de un evento deportivo para manifestaciones de carácter no deportivo”.

También investiga posibles incumplimientos al artículo 14, referente a la conducta indebida del equipo; al artículo 15, relacionado con discriminación y abuso racista; y al artículo 17, sobre el orden y la seguridad en los partidos.

La FIFA explicó que el expediente toma en cuenta los “cánticos y gestos discriminatorios, retrasos en los saques iniciales, incumplimiento de los protocolos de partido y seguridad, exhibición de mensajes inapropiados por parte del equipo y lanzamiento de objetos por parte de los espectadores” durante distintos encuentros de la Selección Argentina en la Copa Mundial 2026.

¿Qué jugadores de Argentina están bajo investigación tras el Mundial 2026?

La Comisión Disciplinaria de la FIFA también abrió procedimientos individuales por los incidentes registrados al concluir la final entre España y Argentina, partido que ganó La Roja.

Según el organismo, el informe elaborado por el Fiscal Disciplinario y Ético derivó en investigaciones contra Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada y el integrante del cuerpo técnico Roberto Fabián Ayala, además del futbolista español Pablo Martín Páez Gavira, ‘Gavi’.

En el caso de Nahuel Molina, la FIFA investiga dos cargos por agresión, uno consumado y otro en grado de tentativa, además de un cargo por conducta antideportiva. Por su parte, Leandro Paredes enfrenta tres cargos por agresión, mientras que Roberto Fabián Ayala es investigado por un cargo de agresión.

El centrocampista español Gavi cae el piso en medio de una pelea con los argentinos Leandro Paredes (5) y Thiago Almada durante la final de la Copa del Mundo entre España y Argentina, el domingo 19 de julio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Yuki Iwamura) (Yuki Iwamura/AP Photo/Yuki Iwamura)

Thiago Almada también figura en el procedimiento disciplinario por una presunta conducta antideportiva, el mismo motivo por el que fue incluido el mediocampista español Gavi. Todos estos casos están relacionados con los altercados ocurridos una vez concluida la final del Mundial 2026.

Al terminar el encuentro entre España y Argentina en el estadio MetLife, de Nueva Jersey, varios futbolistas de ambos equipos protagonizaron una pelea sobre el terreno de juego.

En videos compartidos del momento se puede ver que Nahuel Molina aparentemente golpea en el estómago al mediocampista español Rodri. Posteriormente, durante una trifulca entre ambos equipos, Leandro Paredes parece sujetar por el cuello a Eric García antes de derribar a Gavi.

¿Qué pasará con los jugadores investigados por la FIFA?

La FIFA informó que todos los involucrados tuvieron la oportunidad de presentar su versión de los hechos dentro del procedimiento disciplinario. El organismo precisó en su comunicado que, conforme a lo establecido en su Código Disciplinario, los implicados pudieron exponer su postura antes de que se tome una determinación.

Una vez concluida esa etapa, la Comisión Disciplinaria de la FIFA analizará la información disponible y emitirá una resolución en una fecha posterior. Hasta que ese proceso finalice, no existe una sanción oficial.