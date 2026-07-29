BTS no participará en los Premios Grammy 2027 tras la creación de polémicas nuevas categorías

BTS se presentó en el medio tiempo de la final del Mundial 2026 (Foto: Xinhua).

La banda BTS anunció que no presentará su música para que sea considerada en las nominaciones de los próximos Premios Grammy, a celebrarse en 2027.

Los siete integrantes del grupo de k-pop —RM, Suga, j-hope, Jimin, V, Jung Kook y Jin— compartieron el miércoles el mismo comunicado a través de sus redes sociales.

En el mensaje expresaron: “Esperamos que nuestra música pueda ser escuchada y amada por lo que es, en lugar de ser dividida por región o idioma. Agradecemos al (fandom) ARMY y a todos los que siempre han estado a nuestro lado”.

El anuncio llegó poco más de un mes después de que la Academia de la Grabación diera a conocer cinco nuevas categorías para los Grammy, entre ellas Mejor Interpretación de Pop Asiático, destinada a reconocer lanzamientos de k-pop, j-pop, c-pop y otros géneros asiáticos que han ganado popularidad en todo el mundo en los últimos años.

Algunos seguidores consideran que la incorporación de esta categoría crea una barrera que separa a los artistas asiáticos del resto de las categorías principales.

BTS compartió escenario con Justin Bieber en la final del Mundial. EFE/ Omar Alonso (Omar Alonso/EFE)

BTS ya ha tenido nominaciones a los Premios Grammy pero nunca ha ganado

BTS nunca ha ganado un premio Grammy, aunque suma cinco nominaciones a lo largo de su trayectoria.

El grupo ha sido candidato en tres ocasiones a Mejor Interpretación Pop de Dúo/Grupo, además de recibir una nominación a Álbum del Año por su participación en Music of the Spheres, de Coldplay, y otra a Mejor Video Musical por Yet to Come, sencillo lanzado en 2022 y que fue incluido en el álbum Proof.

De hecho, ningún acto de k-pop había ganado un Grammy hasta este año, cuando Golden, tema principal de la película de Netflix KPop Demon Hunters, obtuvo el premio a Mejor Canción para Medios Visuales. El reconocimiento marcó una de las noches de mayor presencia del k-pop en la historia de la ceremonia.

Los representantes de la Academia de la Grabación no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios realizada por The Associated Press.

BTS pausó varios años por el servicio militar obligatorio en Corea. (Foto, Richard Shotwell/Invision/AP, Archivo) (Richard Shotwell/AP Photo/Richard Shotwell)

El regreso de BTS tras el servicio militar obligatorio en Corea del Sur

BTS regresó en marzo después de una pausa musical de casi cuatro años. ARIRANG, su quinto álbum de estudio que está compuesto por 14 canciones, marcó el reencuentro del grupo tras el cumplimiento del servicio militar obligatorio de sus integrantes en Corea del Sur.

De acuerdo con la empresa especializada Luminate, la presentación de BTS durante el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026 impulsó significativamente el consumo de su música.

La firma reportó que la canción Dynamite pasó de 2.14 millones a 3.05 millones de reproducciones globales, es decir, un incremento del 43%.

Luminate comparó las reproducciones en streaming registradas durante los dos días previos a la final (viernes y sábado) con las obtenidas el día del partido y el posterior (domingo y lunes).

De este modo, no solo los surcoreanos se vieron beneficiados, sino que canciones de Justin Bieber, Madonna y Shakira también registraron aumentos en sus escuchas tras el espectáculo de medio tiempo de la final entre España y Argentina.