Irán ‘va a recibir una paliza’, advierte Trump por ataque a base militar de EU en Jordania

EU e Irán mantuvieron una frágil tregua de cuatro días. La administración de Trump acusó que la República Islámica atacó primero.

EU responderá con dureza a Irán tras el reciente ataque contra una base militar en Jordania, en una nueva escalada de la guerra en Medio Oriente después de la pausa temporal en las hostilidades.

“Los vamos a golpear con fuerza”, declaró el presidente Donald Trump en una entrevista telefónica con Fox News. “Van a recibir una paliza”.

Las declaraciones de Trump ‘dispararon’ los precios del petróleo: El barril del crudo WTI avanzó 5.65 por ciento a los 84.91 dólares, mientras que el Brent subió 6.16 por ciento a los 90.25 dólares.

La tregua entre Estados Unidos e Irán llegó a su fin la noche del martes 28 de julio, después de que las fuerzas estadounidenses informaran que habían sido atacadas por Irán. EU y Arabia Saudita también bombardearon a milicias respaldadas por Teherán en Irak. Medios iraníes informaron que la Guardia Revolucionaria Islámica atacó una base en Jordania en respuesta a las “acciones agresivas de EU”, aunque no ofrecieron más detalles.

EU e Irán habían suspendido los ataques mutuos al final de la semana pasada para dar espacio a una salida diplomática al conflicto, lo que había provocado una fuerte caída de los precios de la energía. Incluso el martes 28 de julio, Trump había manifestado su preferencia por privilegiar las negociaciones antes que ordenar nuevos ataques.

Guerra en Irán ‘frustra’ a Trump de cara a elecciones en noviembre

Los recientes enfrentamientos ponen de manifiesto lo lejos que están Irán y Estados Unidos de reanudar formalmente las negociaciones de paz, y mucho menos de llegar a un acuerdo para poner fin definitivamente a la guerra y reabrir el Estrecho de Ormuz.

Esto está causando gran frustración a Trump. Con el aumento vertiginoso de los precios de la gasolina en Estados Unidos y el creciente rechazo a la guerra en Irán, su popularidad se está viendo afectada de cara a las elecciones de mitad de mandato en noviembre.

El Estrecho de Ormuz permanece prácticamente cerrado, con apenas barcos transitando por él, al menos con sus transpondedores activados. A primera hora del miércoles 29 de julio, la agencia estatal iraní IRIB News informó que la Guardia Revolucionaria Islámica afirmó haber “atacado y detenido” a tres petroleros en las últimas horas. Según el informe, estos buques “navegaban por una ruta insegura e ilegal”.

Las conversaciones entre Irán y Omán para aumentar el tráfico marítimo en el Golfo Pérsico, una vía vital para el transporte de energía y otras mercancías como aluminio y helio, parecen haberse estancado. Según medios iraníes, los negociadores iraníes rechazaron una propuesta omaní para abrir un canal controlado equitativamente por ambos países.

En cambio, el viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, afirmó que Teherán desea tener el control exclusivo de los buques que ingresen al Golfo Pérsico.

Omán esperaba poder hacer una declaración en los próximos días que indicara avances, informó Bloomberg esta semana. Funcionarios omaníes creen que un acuerdo marítimo con Irán permitiría a Washington y Teherán retomar las negociaciones.

El ‘factor Irak’ en la guerra entre Estados Unidos e Irán

La decisión de las milicias iraquíes de unirse al conflicto aumenta el riesgo de que se abra un nuevo frente y la guerra se intensifique. No se tiene constancia de que Arabia Saudí haya atacado territorio iraquí en años.

Irán ha financiado y entrenado a grupos militantes chiíes en Irak, su vecino occidental, desde aproximadamente 2003, cuando la invasión estadounidense derrocó al dictador Saddam Hussein y sumió al país árabe en el caos.

Washington está intentando reducir la influencia de Irán sobre estos grupos. Este mes, Trump recibió en la Casa Blanca al nuevo primer ministro iraquí, Ali al-Zaidi, quien prometió intentar desarmar a las milicias. Estas siguen siendo poderosas, tanto política como militarmente, y muchas de ellas cuentan con miembros que son legisladores electos.