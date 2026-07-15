Irán ‘toma’ el Estrecho de Ormuz y advierte a Trump que no lo abrirá hasta que cesen ataques

La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés) aseguró este miércoles que el estrecho de Ormuz “permanecerá cerrado” mientras continúen los ataques de Estados Unidos, después de que Washington anunciara un nuevo bloqueo naval en la estratégica vía marítima.

El estrecho de Ormuz, por donde en tiempos de paz transita el 20 por ciento del tráfico mundial de petróleo y gas natural licuado, “permanecerá cerrado hasta el fin de las acciones malignas de Estados Unidos”, señaló la IRGC en un comunicado difundido por la agencia iraní Tasnim, vinculada con este cuerpo militar.

“El enemigo debe saber que ahora que sus bandidos han cerrado la ruta de exportación de petróleo y gas al mundo desde el océano Índico, pone en peligro los intereses de los rivales económicos de Estados Unidos (...). Las exportaciones de petróleo y gas de la región son para todos o para nadie”, añade otro comunicado de la IRGC.

La respuesta de Teherán, que defiende su dominio sobre Ormuz, surge después de que el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informara en X sobre una nueva ronda de ataques contra decenas de objetivos militares cerca del estrecho y en zonas costeras iraníes.

La ofensiva estadounidense se prolongó durante unas siete horas; sin embargo, Irán aseguró que ningún buque resultó impactado en la zona.

Según la IRGC, cuando ocurrieron estos ataques, entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, “ningún barco se atrevió a cometer infracciones ni a acompañar a Estados Unidos”, que afirma mantener más de 50 mil militares desplegados en Oriente Medio, listos para reducir las capacidades militares de Irán.

La tensión volvió a recrudecerse después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó reanudar el bloqueo contra los buques que transitan hacia y desde Irán el martes a las 16:00 horas del este de Estados Unidos (20:00 GMT).

El lunes, el mandatario anunció que restablecería el bloqueo naval contra Irán y que Washington pediría una compensación equivalente al 20 % por proteger a los buques que transitan por Ormuz, aunque la víspera dijo que el cobro podría concretarse mediante “acuerdos comerciales y de inversión” con los Estados del Golfo en Estados Unidos.

La guerra vive una nueva escalada desde la semana pasada, cuando Trump dio por terminado el acuerdo marco de alto el fuego con la República Islámica, que firmó el 17 de junio, ante —denunció— los persistentes ataques de Teherán contra los barcos que navegan por Ormuz.

El conflicto se extendió por varios países de Oriente Medio, a los que Teherán ataca por su alianza con Washington.