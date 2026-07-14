China exige a Irán que permita paso de buques en Estrecho de Ormuz: ‘Estamos profundamente preocupados’

China pidió a Irán que se restableciera el paso normal por el estrecho de Ormuz lo antes posible después de que el presidente Donald Trump reinstaurara el bloqueo estadounidense a los buques iraníes que transitan por esta vía marítima vital.

“China está profundamente preocupada por el renovado conflicto militar en la región del Golfo”, dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lin Jian, durante una rueda de prensa habitual en Pekín el martes, al ser preguntado si Pekín está dispuesto a tomar medidas para mitigar el impacto del bloqueo.

Ante esto, Beijing llamó a las partes pertinentes a que “atiendan los enérgicos llamamientos internacionales y regionales a favor de la paz y la estabilidad, actúen con racionalidad y moderación, salvaguarden el alto el fuego tan duramente conseguido y eviten la reanudación de las hostilidades”, añadió el funcionario chino.

El Comando Central anunció que las fuerzas estadounidenses reanudarán el bloqueo el martes a las 4 p. m., hora de Nueva York, intensificando así la disputa entre Washington y Teherán por esta vía marítima estratégica, por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. Trump también exigió un reembolso del 20 por ciento por el resto de la carga transportada a través de ella.

China no dio indicios de que fuera a tomar ninguna medida para intervenir. Su Ministerio de Relaciones Exteriores declaró que «respetar los derechos e intereses legítimos de los países ribereños del estrecho de Ormuz y restablecer el paso normal y seguro a través del estrecho lo antes posible son aspiraciones comunes de la comunidad internacional».

“Todas las partes implicadas deberían trabajar en la misma dirección y gestionar el asunto adecuadamente”, dijo Lin.

¿Por qué a China le preocupa el cierre del Estrecho de Ormuz?

Como mayor importador mundial de petróleo y gas, China se encuentra entre los países más expuestos a las tensiones en Oriente Medio. Pekín ha sostenido sistemáticamente que el transporte marítimo comercial a través del estrecho de Ormuz debe permanecer sin obstáculos. Sin embargo, se ha mantenido en gran medida al margen del conflicto, instando a la moderación y limitando su participación diplomática a canales multilaterales y al apoyo a través de socios como Pakistán.

No obstante, el embajador de Irán en Pekín sugirió a principios de este mes que a China y a otras naciones amigas se les concederán “consideraciones especiales” cuando Teherán determine el nivel y la naturaleza de las tasas por servicio que se cobran a los buques que utilizan el estrecho de Ormuz.

China “necesita prepararse a largo plazo”, ya que el conflicto en Oriente Medio amenaza la economía mundial, las importaciones de energía de China y las cadenas de suministro, afirmó Wang Yiwei, ex diplomático chino y director del Instituto de Asuntos Internacionales de la Universidad Renmin.

Otros importantes importadores de energía de Asia también siguen de cerca la situación. Japón, que depende en gran medida del petróleo de Oriente Medio, expresó su preocupación por la reanudación del conflicto. El secretario jefe del Gabinete, Minoru Kihara, declaró que Tokio estaba «profundamente preocupado por el deterioro de la situación», incluidos los ataques de Irán contra buques civiles, pero advirtió que la situación seguía siendo cambiante.

Corea del Sur afirmó que mantiene un contacto estrecho con Washington después de que Trump exigiera un reembolso del 20 por ciento sobre la carga que transita por el estrecho de Ormuz.

“Nuestro gobierno espera el pronto restablecimiento del paso seguro y libre de todos los buques, incluidos los nuestros, a través del estrecho”, declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Park Il, en una rueda de prensa aparte.