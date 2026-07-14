Padres de los 43 de Ayotzinapa rechazan informe de la CNDH: ‘Exculpa al Ejército y desacredita al GIEI’

Se concentra en denostar al GIEI y en absolver al Ejército de toda culpa". Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos calificaron como “terrible” que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) descarte la probable participación del Ejército mexicano en los hechos del 26 de septiembre de 2014.

El grupo de familiares señaló que la recomendación de la CNDH desacredita las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y “tira por la borda” los hallazgos obtenidos para respaldar la narrativa impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“La CNDH hace una defensa a ultranza del Ejército, exculpándolo de todas las acusaciones relacionadas con la participación y el ocultamiento de los hechos”, acusaron las víctimas a través del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.

Sostuvieron que la CNDH deslinda a la institución castrense de cualquier tipo de responsabilidad y la blinda al afirmar que las posibles omisiones se limitan a algunos individuos.

Además, acusaron que la recomendación recupera extractos de otras investigaciones sin aportar elementos sustanciales, “porque no ayuda a desentrañar los hilos de la macrocriminalidad que se tejen en Iguala”.

“La CNDH en su recomendación cortó y copió parte del libro de Obrador porque recordemos que el expresidente también descalificaba las líneas de investigación del GIEI, al Centro PRODH y a las organizaciones que nos acompañan. Es terrible. Quieren darle fuerza a la narrativa de Obrador, pero no les alcanza”, puntualizaron.

¿Cuáles son las pruebas de la presunta responsabilidad del Ejército en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa?

Los familiares recordaron que el GIEI y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa “demostraron” que el Ejército tuvo responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas y ocultó información sobre los hechos.

Explicaron que existen pruebas de la infiltración del Ejército en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desde 2010. Además, señalaron que, presuntamente, militares monitorearon la salida de los estudiantes el 26 de septiembre y dieron seguimiento a su traslado hasta Iguala.

“La información la tuvieron minuto a minuto en tiempo real. Varios OBI (informantes del Ejército) estuvieron desplegados en lugares estratégicos donde fueron agredidos los estudiantes (...). También hay datos de que un grupo de estudiantes que se fue a refugiar y a pedir auxilio al hospital Cristina fue amenazado por los militares que ahí llegaron”, explicaron.

Añadieron que las cámaras del C4 “estaban a cargo de los militares”; sin embargo, no fue posible acceder a las grabaciones del momento de la agresión contra los estudiantes.

No obstante, reiteraron que la CNDH no cuenta con pruebas para desestimar los informes del GIEI y exonerar al Ejército, ya que, afirmaron, los expertos independientes “realizaron un trabajo impecable”.