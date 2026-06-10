Normalistas ‘radicales’ de Ayotzinapa planeaban usar explosivos durante las marchas del inicio del Mundial

Un grupo de radicales de la Normal de Ayotzinapa planeaba usar explosivos en las protestas de cara al Mundial 2026.

Los estudiantes normalistas de Ayotzinapa habrían ordenado fabricar hasta mil artefactos explosivos improvisados para utilizarlos durante sus protestas en la Ciudad de México, en el inicio del Mundial 2026, según un reporte de inteligencia del Gabinete de Seguridad.

¿Quiénes están detrás de la planeación de ataques durante el Mundial 2026?

El informe revela que las autoridades mantienen bajo seguimiento a una célula radical vinculada al Comité Estudiantil de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, cuyos integrantes organizaron la fabricación y traslado de cientos de artefactos explosivos improvisados con motivo de las acciones que realizan esta semana en la capital.

De acuerdo con la información de inteligencia, uno de los principales operadores del grupo es Jesús García Estrada, El Coquillo, identificado como presidente del Comité de Lucha y uno de los responsables de coordinar la logística relacionada con la elaboración y distribución de estos artefactos.

“Jesús García es uno de los responsables de cometer delitos como son la retención de vehículos, robo de diésel y mercancía, además en diferentes publicaciones de sus redes sociales se muestra con un reloj de alta gama”, dice el informe.

Recuerda que el pasado 8 de junio, durante una revisión a un autobús en la caseta de Tlalpan, de la autopista México-Cuernavaca, las autoridades capitalinas y federales incautaron 59 artefactos.

“Sin embargo, estimaciones derivadas de trabajos de inteligencia indican que el grupo habría ordenado la fabricación de hasta mil artefactos explosivos improvisados para su utilización durante las protestas”, destaca.

Explosivos de normalistas de Ayotzinapa son más potentes que los tradicionales

El informe señala que, a diferencia de los tradicionales petardos utilizados en manifestaciones, los dispositivos asegurados muestran un mayor nivel de elaboración técnica.

“Los artefactos fueron fabricados con tubos de PVC, pólvora sellada con parafina y un sistema manual de activación mediante fricción, diseñado para generar una detonación retardada”, puntualiza.

Las autoridades advierten que, aunque la capacidad letal de dichos artefactos es limitada, “sí pueden provocar lesiones, incendios y daños materiales considerables, particularmente en espacios cerrados o cerca de materiales inflamables”.

Dentro de las líneas de investigación también aparecen personajes externos a la estructura estudiantil que, según las investigaciones, mantienen influencia sobre grupos radicales vinculados a Ayotzinapa.

Uno de ellos es Juan Miguel Hernández Carbajal, El Padrino o El Mamado, quien es señalado de fomentar acciones radicales entre estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

También es identificado como responsable de la conformación del grupo “Los otros desaparecidos de Ayotzinapa”, dicha organización surgió por diferencias con los padres de los 43 normalistas, en cuanto al reparto del dinero recabado por la toma de casetas.

Además, las autoridades investigan posibles mecanismos de financiamiento y apoyo logístico a estas estructuras.