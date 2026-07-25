¿Quién es Julio Alberto Castillo Rodríguez, ‘El Chorro’, yerno de ‘El Mencho’ y líder del CJNG?

'El Chorro' se casó con Jessica Johanna Oseguera González, hija de 'El Mencho', abatido en febrero del 2026. (Fotoarte El Financiero / Wikipedia).

A cinco meses de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Juan Carlos Valencia González, a quien identifica como el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El Departamento del Tesoro también publicó un organigrama del CJNG. De acuerdo con el documento, los 7 narcotraficantes más peligrosos de la cúpula del CJNG son:

Uno de los que destaca de los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación es Julio Alberto Castillo Rodríguez ‘El Chorro’, quien fue señalado como el posible sucesor de ‘El Mencho’, por autoridades estadounidenses.

Además, EU señala que ‘El Chorro’ es una de las piezas clave en el puerto de Manzanillo, en Colima.

Funeral de 'El Mencho' abatido en febrero del 2026 en un operativo de autoridades federales. (Cuartoscuro).

¿Qué sabemos de Julio Alberto Castillo Rodríguez?

Informes de autoridades federales mexicanas identifican a ‘El Chorro’ como un operador financiero, enlace regional y líder de la expansión del CJNG hacia todo México.

También se señala que Julio Alberto Castillo Rodríguez es yerno de ‘El Mencho’, pues, según la información del Departamento del Tesoro de EU, se casó con Jessica Johanna Oseguera González.

Se le considera clave en las operaciones del CJNG porque ‘mueve’ al puerto de Manzanillo, Colima. Su papel ha facilitado que el Cártel Jalisco Nueva Generación obtenga precursores químicos.

“Castillo es considerado un posible sucesor de Oseguera”, advierte un documento del Departamento del Tesoro de EU.

Presuntos cabecillas del CJNG identificados por autoridades norteamericanas. (Gráfico de El Financiero).

¿De qué delitos se acusa a Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias ‘El Chorro’?

Hasta ahora, las investigaciones de autoridades mexicanas señalan a uno de los líderes del CJNG por delitos como: delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

México ya había detenido a Julio Alberto Castillo Rodríguez, ‘El Chorro’

Un reporte de la Secretaría de Gobernación informa sobre la detención de ‘El Chorro’, realizada en abril del 2016; sin embargo, no hay claridad sobre cómo recuperó su libertad.

De acuerdo con las autoridades mexicanas, Castillo fue detenido en Jalisco y se le ubicó como operador financiero de un grupo delictivo y su primera detención ocurrió un años antes de la segunda.

“El 23 de junio de 2015, en el municipio de Zapopan, este individuo fue detenido junto con Rubén Oseguera González; sin embargo, obtuvo su libertad el primero de julio de ese mismo año, por falta de elementos para procesarlo”, detalla.

Rubén Oceguera González, hijo de 'El Mencho' fue detenido en 2015, junto con 'El Chorro'. (Cuartoscuro).

¿Cómo fue la detención de Julio Alberto Castillo Rodríguez, ‘El Chorro’ en 2016?

La Secretaría de Gobernación destaca que el operativo para detener al yerno de ‘El Mencho’ se realizó en Guadalajara por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En aquel momento, ‘El Chorro’ portaba 4 armas largas, una de ellas con lanzagranadas, con la que previamente derribó un helicóptero de la Sedena en mayo del 2015.