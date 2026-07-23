EU acusa al CJNG de sobornar a funcionarios mexicanos: ‘Intimidan a través de horribles ataques’

El CJNG está señalado de sobornos a políticos mexicanos para lograr expandirse.

El Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) se ha convertido en una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, debido a la violencia y corrupción, señaló este jueves el Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos.

“CJNG ha intimidado a otros grupos criminales y civiles inocentes a través de horribles ataques, incluidos los asesinatos de funcionarios del gobierno y rivales, mientras que también participa en el soborno generalizado de funcionarios mexicanos”, agregó.

En un comunicado de prensa, donde recupera las declaraciones de su titular, Scott Bessent, el Tesoro estadounidense anunció sanciones a más de 50 personas y entidades mexicanas vinculadas al CJNG.

Aseguró que dicha acción golpea a los líderes, financiadores y redes criminales del grupo, designado como Organización Terrorista Extranjera con presencia global.

¿Por qué el CJNG ahora es una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo?

El Departamento del Tesoro destacó que CJNG emplea sofisticadas técnicas de lavado de dinero y fuentes de ingresos alternativas, como el contrabando y huachicol de combustible y el fraude en el sector de los tiempos compartidos.

Asimismo, recordó que durante la administración Trump la OFAC ha tomado casi 30 medidas contra organizaciones terroristas extranjeras, incluido el CJNG, sancionando a más de 250 personas y entidades.

“La OFAC utiliza un enfoque basado en redes para desarticular simultáneamente tantas facetas diferentes de los cárteles como sea posible, desde su liderazgo y los nodos organizativos clave hasta los facilitadores y cómplices, tales como funcionarios corruptos, familiares cómplices y personas de fachada aparentemente legítimas”, apuntó.

El Departamento del Tesoro destacó que entre las personas y entidades sancionadas este día está Juan Carlos González y/o Juan Carlos Valencia González, ‘El Pelón’, nuevo líder del CJNG quien tiene la doble nacionalidad (mexicano y estadounidense).

Agregó que ‘El Pelón’ asumió el liderazgo tras la reciente muerte de su padrastro, el fundador de CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’.

También se designó al resto de la estructura de liderazgo del CJNG (Gonzalo Mendoza Gaytan, ‘El Sapo’; Audias Flores Silva, ‘El Jardinero’; Carlos Andrés Rivera Valencia, ‘La Firma’; Francisco Javier Gudino Haro, ‘La Gallina’; Julio César Montero Pinzón, ‘El Tarjetas’; y Julio Alberto Castillo Rodríguez, ‘El Chorro’), sus familiares y empresas ligadas a éstos.