Cártel de Sinaloa se adjudica masacre en Zacatecas: ‘No matamos inocentes’

Un supuesta célula del Cártel de Sinaloa se adjudicó la masacre de 10 personas ocurrida en Zacatecas.

Un video atribuido a una facción del Cártel de Sinaloa, en el que el grupo criminal se adjudica la masacre de 10 personas ocurrida en Zacatecas el pasado 18 de julio, comenzó a circular en las últimas horas en redes sociales.

“Aquí no matamos a inocentes como están tratando de hacer ver en los medios de comunicación”, afirmó el vocero grupo criminal.

“Fue un pequeño golpe de autoridad”, añadió.

Más de 400 elementos del Ejército y la Guardia Nacional se desplazaron al territorio para reforzar las labores de seguridad de las autoridades locales.

Las autoridades del estado informaron en una conferencia de prensa que se mantienen abierta la investigación para esclarecer los asesinatos de las 10 víctimas, cuyos cuerpos fueron dejados en los municipios Morelos, Pánuco y Sain Alto.

El lunes 19 de julio, durante una conferencia de prensa, el secretario de Seguridad del Estado, Arturo Medina Mayoral, defendió trabajo de las autoridades y calificó al grupo criminal como “vil y repugnante demente, abusivo y cobarde”.

“Conforme a los dictámenes médicos legales, se estableció qué en el caso de ocho víctimas, la causa de muerte obedeció a asfixia por estrangulamiento. Los dos restantes fue por motivo de impacto producido por proyectil de arma de fuego… y elementos balísticos recuperados están siendo sometidos a un exhaustivo análisis de confronta científica para establecer su participación en algún otro evento delictivo”, explicó Cristian Paúl Camacho Osnaya, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Cinco de los 10 hombres fueron localizados en la carretera federal 54 Zacatecas-Saltillo, mientras otros cuatro fueron hallados en las proximidades de una clínica del Seguro Social (IMSS) en el municipio de Morelos. La última víctima fue encontrada en la ruta Zacatecas-Durango.

Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario de Gobierno del estado, indicó que en Zacatecas hay presencia tanto del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como del Cartel de Sinaloa, y que siguen las indagatorias para determinar cuál de los dos grupos es el responsable.

“Son muchos los mecanismos que hemos puesto al servicio del pueblo para que denuncien. Porque este último acontecimiento nos ha dado mucha impotencia”, deñaló el gobernador David Monreal.

Cártel amenaza a David Monreal

En el video, el grupo armado amenazó al gobernador del estado, David Monreal.

“Queremos dejarle claro que si usted nos traiciona, en los pactos que tenemos no solo con usted, también con sus corporaciones, usted y toda su descendencia van a acabar igual o peor”, expresó el vocero de la célula delictiva.

El Gobierno de Zacatecas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas y el Gobierno de México no se han pronunciado sobre las amenazas difundidas en redes sociales.