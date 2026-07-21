Banamex apuesta por la inclusión financiera con una oferta de cuentas de débito para cada perfil de usuario

En un entorno donde la administración eficiente del dinero se ha convertido en una prioridad para millones de personas, contar con una cuenta bancaria que responda a las necesidades específicas de cada usuario representa un factor clave para fortalecer la salud financiera. Bajo esta premisa, Banamex presentó una nueva campaña enfocada en promover su portafolio de cuentas de débito, diseñado para atender distintos estilos de vida y objetivos financieros.

Con el mensaje “En Banamex hay una cuenta para ti”, la institución financiera busca acercar a más personas a los beneficios de la banca formal mediante productos que combinan accesibilidad, conveniencia y herramientas para la administración y crecimiento del patrimonio.

La estrategia contempla soluciones dirigidas a diferentes segmentos de clientes. Para quienes privilegian la experiencia digital, Switch Banamex ofrece la posibilidad de abrir una cuenta completamente en línea en cuestión de minutos, sin comisión por manejo de cuenta y con beneficios adicionales, como bonificaciones en compras en línea realizadas a través de su tarjeta digital.

Por otro lado, MiCuenta Banamex está enfocada en usuarios que buscan una alternativa flexible para gestionar sus finanzas cotidianas, acceder a promociones y comenzar a desarrollar hábitos de ahorro e inversión mediante herramientas disponibles en la aplicación móvil de la institución.

Para el segmento de clientes que buscan atención personalizada y beneficios exclusivos, Priority Banamex integra una propuesta diferenciada que incluye acceso preferencial a servicios, experiencias especiales y alternativas orientadas al crecimiento patrimonial.

Más allá de las características particulares de cada producto, la institución destaca que todas sus cuentas permiten acceder a la infraestructura operativa de Banamex, conformada por una amplia red de sucursales y cajeros automáticos, además de una aplicación renovada que facilita la consulta de movimientos, pagos y transferencias desde cualquier lugar. Asimismo, los clientes pueden acceder a preventas exclusivas para algunos de los eventos de entretenimiento más relevantes del país.

La institución financiera subraya que una cuenta de débito representa el primer paso para construir una relación financiera integral. A través de la App Banamex®, los usuarios tienen acceso a herramientas complementarias como Ahorro Fácil, Pagaré y Fondos de Inversión BlackRock, con el objetivo de fomentar la educación financiera y facilitar el acceso a instrumentos de ahorro e inversión.

La campaña también pone énfasis en los beneficios para quienes reciben su nómina en Banamex. Entre ellos destacan un seguro de vida por 100 mil pesos, asistencia funeraria extensiva a familiares directos, servicios de asistencia enfocados en salud y bienestar para mascotas, así como condiciones preferenciales para la contratación de productos de crédito.

Esta estrategia forma parte de la visión impulsada por Daniel Garduño, Director Corporativo de Banca Privada, Patrimonial y Depósitos de Banamex desde septiembre de 2024, quien encabeza la estrategia, operación y atención de los segmentos de alto valor para personas físicas, así como la gestión patrimonial, las inversiones digitales y el portafolio de productos de inversión y captación del banco.

Con más de tres décadas de experiencia en el sector financiero, Garduño ha ocupado posiciones estratégicas en banca comercial, empresarial, patrimonial y aseguradora dentro de Banamex, liderando áreas de distribución, experiencia del cliente, banca empresarial, seguros y gestión de patrimonio. Egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), donde cursó la Licenciatura en Administración de Empresas y la Maestría en Finanzas, complementó su formación ejecutiva en las universidades de Stanford y Oxford, consolidando una trayectoria enfocada en liderazgo comercial, estrategia financiera, gestión de riesgos e innovación en servicios financieros.

De esta manera, Banamex busca consolidar una propuesta de valor orientada a acompañar a sus clientes en las distintas etapas de su vida financiera, desde la apertura de una primera cuenta hasta el acceso a herramientas que contribuyan a la construcción y fortalecimiento de su patrimonio.